Пораненим продовжував бій заради евакуації побратимів. Українському воїну просять надати звання Героя

Захисник був учасником АТО

Щодня, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, гинуть українські чоловіки. Українці просять надати звання Герой України (посмертно) хороброму воїну з Черкаської області Євгену Винарчуку на позивний "Біг-Мак".

Відповідна петиція розміщена на сайті президента України. Її підтримали понад 22 тисяч українців, необхідно ще близько 3 тисяч голосів, щоб петицію розглянув президент України Володимир Зеленський.

Євген був молодшим сержантом, головним сержантом 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А7293, Київського ТРО 112 бригади 127 батальйону. Чоловік з 2015 року рік брав участь у АТО. Був у "гарячих" точках, виконував бойові завдання з великою сміливістю та самовіддачею, рятував життя мирних мешканців та побратимів. Мав відзнаку "Учасник АТО".

На початку повномасштабного вторгнення долучився до 112 бригади 127 батальйону у військовій частині А7293. Брав участь у захисті Києва на позиціях на околицях столиці, допомагав організовувати оборону своїм бойовим досвідом.

Пізніше потрапив на передову, боронив Україну на Луганщині та Донеччині. Не один раз рятував життя побратимів, ризикуючи собою під потужними обстрілами надавав допомогу та витягував на собі поранених.

Останній бій він прийняв 19 червня 2023 року поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Євген Винарчук був поранений, проте відмовився виходити з позицій, щоб дати можливість для евакуації побратимів. Герой вступив в нерівний бій з окупантами, який виявився для нього останнім.

"127 батальйон ще й досі пам’ятає мужнього "Біг-Мака", який землю гріб під собою з останніх сил, але витягував з поля бою поранених хлопців. Побратими Євгена зазначили, що він був безстрашним воїном, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу. Він був справжнім патріотом, мужнім і хоробрим воїном, коханим чоловіком і батьком!", — йдеться у петиції.

Її авторка, Ольга Винарчук, звертається до президента з проханням надати захиснику найвищу державну нагороду — Герой України (посмертно) із врученням ордена "Золота Зірка". Її пропонується вручити сину героя — Назарію Винарчуку.

Як повідомляв "Телеграф", під час виконання бойового завдання загинув український військовий, парамедик Антон Шевчук із позивним "Растішка". Він воював із 2014 року, а до цього був учасником Революції Гідності.