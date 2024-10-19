Мины сыпались, как яблоки с дерева: боец ВСУ про уныние после ранения, борьбу за жизнь и мировой рекорд

Ветеран рассказал о своей тяжелой эвакуации и мотивации к жизни после потери конечности

Десять лет назад, прямо с Майдана, полтавчанин Артем Погорелый отправился в военкомат. Тогда мужчину без военного опыта не взяли в ВСУ, записав в резерв. С началом широкомасштабного вторжения Артем снова пошел добровольцем и со второй попытки смог попасть в армию. Боец защищал Украину на востоке, но получил тяжелое ранение. Потеряв конечность, мужчина отчаялся, но одна случайная встреча в госпитале вернула ветерану жажду жизни и он даже установил мировой рекорд по стронгмену на соревнованиях Arnold Classic Europe в Мадриде. Свою историю военный рассказал "Телеграфу".

Подготовил семью и ушел на войну

До начала "большой" войны Артем Погорелый работал в местной полтавской спортивной школе и одновременно в строительной сфере.

– За несколько дней до полномасштабного вторжения я отдыхал за границей. Когда там пошли слухи, что, может быть, будут закрывать воздушное пространство, я тогда в это не верил. Я всех украинцев, женщин, которые были в панике, успокаивал и говорил, что не вздумают россияне нападать. Тогда я был уверен, что этого не произойдет. К сожалению, я ошибался, – вспоминает Артем.

Впрочем, несмотря на внутреннее спокойствие, мужчина был уверен, что непременно уйдет добровольцем, если враг пересечет границу.

– Я четко со своей командой единомышленников понимал, что если это будет, мы будем идти воевать. Так и произошло, – отмечает собеседник.

Проснувшись утром 24 февраля 2022 и включив новости, Артем понял, что все началось.

– По всем каналам взрывы, вторжения. Думал, что снова какая-то там десантная атака, и сейчас все пойдут обратно. Но потом стало понятно, что буряты, м*скали, и вся эта нечисть на нашей территории полноценно занимается преступлениями. Я подготовил семью, жену, дочь и пошел в военкомат в первый же день полномасштабного вторжения, – объясняет ветеран.

Пройдя формальную медкомиссию, мужчина стал военным. В этот раз отсутствие боевого опыта удалось компенсировать вдохновенной мотивацией.

– Это защита своих родных, близких, своей страны. Как бы это пафосно ни звучало, но я считал себя всегда патриотом, – уверяет боец.

"Самые страшные первые пять минут"

Сначала Артем попал в роту охраны при ТЦК.

– Но при первой возможности, когда формировали стрелковый батальон из рот охраны Полтавской области, мы всем отделением туда попросились, ведь топтать асфальт возле военкомата — не для этого мы шли в ВСУ, — подчеркивает мужчина.

Затем последовало боевое согласование на Черниговщине и в сентябре 2022 года Артем вместе со своим подразделением отправился на восток.

Мужчина вспоминает, что первые столкновения с врагом были крайне нервными.

– Ночью, пока надо мной артиллерия летела, вообще біло не страшно. Ты просто слышишь, что она где-то далеко и над тобой артиллерийские дуэли. А уже к утру, когда стало все ближе прилетать и крупнокалиберные пули свистели над головами… Первые 5-10 минут самые тяжелые. А потом так быстро привыкаешь, что даже самому не верилось, – рассказывает военный.

Артем уверяет, что не следует недооценивать врага и его подразделение этим не "болело".

– Конечно, там есть чмобики, которых забрали и бросили на мясо для отвлечения наших сил. И все же это профессиональная армия, у которой множество различных вооружений. Тем более они сотрудничают с Китаем и у них хватает военных гаджетов. Плюс у них промыты мозги на тысячу процентов, и они не видят дальнейшую нормальную жизнь в своей стране. Если это все вместе сложить, то против такой армии, такой бездумной силы трудно воевать, — говорит ветеран.

"Мясорубка" на востоке

Впрочем, боевой путь воина, к сожалению, длился недолго. В октябре 2022 года Артем с побратимами отправился на позиции в поселке Курдюмовка на Донетчине.

– Как нам сказали, где-то с Горловского направления серьезное подкрепление врага должно было поступить на 7 октября. А ведь это день рождения Путина было, так они же всегда усиливаются, чтобы ему "подарки" делать, — вспоминает собеседник.

Уже к утру 7 октября подразделение военного оказалось в красной зоне.

– Мы получили задачу держать террикон. Слышим по рации, что где-то на другой позиции у нас двое "трехсотых" и им необходима помощь. Меня и еще одного побратима вызвали на помощь. Мы вышли в заданном направлении. Над нами застыл где-то дрон. Тогда еще это было не так популярно, но у них тоже были дроны. И нас с побратимом из минометов начали пристреливать, – рассказывает боец.

Мины сыпались буквально без остановки.

– Такое впечатление, что их арсенал не заканчивается никогда. Летело так, будто в сезон потрясти яблоню: с дерева летят яблоки, а ты стоишь под этим деревом. Ну, по-другому и не скажешь. И в той мясорубке на двоих мы поймали только один осколок, – объясняет Артем.

Поначалу мужчина даже и не понял, что он тяжелораненый.

– Первые ощущения были, что сейчас мне быстро заматывают ногу и я буду продолжать выполнять задачи. Я даже не думал возвращаться. У меня же целая нога была, только под колено сзади попал обломок. Но как потом оказалось, мне перебило два кровеносных сосуда, – рассказывает боец.

Побратим наложил на ногу товарищу турникет, и теперь эвакуация понадобилась уже Артему.

Борьба за жизнь

Вернувшись на позиции возле террикона, военные візвали медицинский транспорт, но из-за бешеных обстрелов автомобиль не смог доехать буквально 50 метров.

– Я услышал в рацию, что дальше эвакуационный транспорт не поедет, потому что рисковать другими не будут, – вспоминает военный.

Так что побратимам пришлось нести Артема самостоятельно под "дождем" из мин и танковых снарядов.

– Меня несли все по очереди: пять метров несут и падают, прячась от мины. Затем снова пять метров несут и снова падают. И так в течение семи часов мы преодолевали четыре километра, – рассказывает боец.

Мужчину доставили в стабилизационный пункт в Дружковке, а затем в больницу Мечникова в Днепре, где врачи четыре дня боролись за то, чтобы сохранить военному конечность.

– Поскольку была долгая эвакуация, развился турникетный синдром, хотя все было сделано правильно нашими медиками. И 11 октября утром на обходе в больнице Мечникова собралась вся делегация отделения сосудистой хирургии. Я понял, что сейчас что-нибудь серьезное у меня будут спрашивать. Так и случилось: ко мне подошел молодой хирург, (как бы и с улыбкой, но она была не искренняя) и начал разговор. Он сказал, что конечность не подает признаков жизни. И я в здравом уме, при памяти подписывал эти все документы, что я согласен на ампутацию. Надо было выбирать: либо жизнь, либо конечность. Вариантов не было просто, – рассказывает ветеран.

Из-за заражения крови врачи почти полностью ампутировали ногу Артему. Затем вертолетом военного перевезли в Киев, где началась отчаянная борьба мужчины за жизнь. Дело в том, что заражение крови стало причиной отказа почек и боец выживал только благодаря диализу.

– Я пережил 19 диализов. Как потом говорили мне, мало какой организм это выдерживает. Но благодаря тому, что раньше я был спортсменом, организм и выдержал это всю нагрузку, — объясняет военный.

Встреча, изменившая жизнь

Когда опасность для жизни прошла, а раны зажили, жена Артема начала искать для него варианты протезирования.

– Но я в то время не думал о протезировании. Вообще была апатия ко всем этим разговорам о протезировании. Я не хотел даже на костыли становиться. И это при том, что раньше при своей физической форме я мог и на руках ходить и бороться, но появился какой-то психологический барьер. Приходили в госпиталь военные с ранениями. Они вроде бы и пытались поддержать, объяснить, что все будет нормально, но не каждый день ногу отрезают и ты не понимаешь, нормально или ненормально будет, — говорит Артем.

Но однажды в госпиталь, чтобы поддержать раненых, пришел ветеран АТО, уполномоченный президента по реабилитации военных Вадим Свириденко.

– Я и не знал кто это. Он вошел и протянул мне руку. Я смотрю – пластмассовая кисть. Смотрю на другую – тоже пластмассовая. Он живо и интересно общался на позитиве с шутками. Я думаю: ну нормально, мужчина без двух рук, а такой живой. А потом ко мне кто-то подошел и сказал, что у него и двух стоп нет. Я был вообще в шоке. Потом мы стояли в коридоре, на встречу шла старшая сестра-хозяйка, мы сразу в сторону сдвигаемся, а она говорит: "Стойте-стойте, ребята, вам можно, я обойду". А Вадим ей отвечает: "Мы что, инвалиды?" И меня так это вдохновило. Я подумал – мужчина без четырех конечностей, а так хорошо себя ведет в нравственном и физическом плане. И с этого момента я начал искать информацию о протезировании, – рассказывает военный.

"Не имеем морального права сдаться"

Получив протез, Артем очень быстро научился снова ходить и стал уже мотиватором для других раненых после того, как впервые принял участие в соревнованиях стронгменов "Сильные Украины". А затем было золото и серебро по плаванию на соревнованиях Air Force and Marine Corps Trials и мировой рекорд по стронгмену на Arnold Classic Europe, где мужчина в команде с другими ветеранами протащили за канат в упоре сидя четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30 ,69 секунд.

Артем всегда считал себя патриотом

– Спорт это только как инструмент. Главное, что ты находишься в среде единомышленников, себе подобных людей, которые не сложили руки, пытаются помочь другим, в первую очередь, своим примером. Здесь не о медалях, а именно об общении и вообще ветеранском движении, — отмечает военный.

Артем верит, что Украина обязательно победит и вернется к мирной жизни.

– Во-первых, мы действительно нация. Во-вторых, семейной ценности. Я смотрю, как наши женщины, дети, родители, родные переживают за каждого солдата. Неимущие пенсионеры отдают последнюю банку огурцов и часть своей пенсии на донаты. В-третьих, мы уже более полутысячи лет, начиная от Богдана Хмельницкого и раньше, пытаемся обрести и удержать такую нашу долгожданную независимость. У нас нет морального права сдаться и пойти на уступки недоброжелательному соседу, – резюмировал Артем Погорелый.

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