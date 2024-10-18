Никогда такого не было, и вот опять: несколько ударных БПЛА россиян залетели в Беларусь
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За ночь не менее семи российских БПЛА перелетели на территорию Беларуси, пять из них не вернулись
Несколько российских ударных беспилотников, которые россияне вечером 17 октября запустили по Украине, очевидно заблудились и перелетели на территорию Беларуси. Это произошло уже в ночь на 18 октября, белорусским военным пришлось поднимать истребители с аэродрома "Барановичи".
Об этом сообщил белорусский оппозиционный мониторинговый канал "Белорусский Гаюн". По его данным, сначала два беспилотника россиян прошли через белорусскую территорию над поселком Комарин, после чего якобы вернулись в Украину через Чернобыльскую зону отчуждения.
Затем еще один беспилотник залетел на территорию Любеча. Именно из-за этого БПЛА Воздушные силы Беларуси подняли с "Барановичей" по меньшей мере один истребитель, который начал гоняться за беспилотником. Сбил ли он его – неизвестно.
В три часа ночи из Черниговской области Украины в Беларусь перелетели сразу четыре БПЛА. Они входили двумя группами по две единицы. На территорию Украины беспилотники не вернулись, но нет сообщений о том, что над Беларусью сбивали дроны.
Как сообщал "Телеграф", российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 7 сентября. И тогда был не первый раз – до этого дроны залетали в Беларусь 29 августа, а 16 июля российский беспилотник типа "шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Беларуси. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы отреагировали на то, что Беларусь сбила российский шахед, тогда как поляки за дроном просто наблюдали, а потом и вообще потеряли.