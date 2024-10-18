Никогда такого не было, и вот опять: несколько ударных БПЛА россиян залетели в Беларусь

За ночь не менее семи российских БПЛА перелетели на территорию Беларуси, пять из них не вернулись

Несколько российских ударных беспилотников, которые россияне вечером 17 октября запустили по Украине, очевидно заблудились и перелетели на территорию Беларуси. Это произошло уже в ночь на 18 октября, белорусским военным пришлось поднимать истребители с аэродрома "Барановичи".

Об этом сообщил белорусский оппозиционный мониторинговый канал "Белорусский Гаюн". По его данным, сначала два беспилотника россиян прошли через белорусскую территорию над поселком Комарин, после чего якобы вернулись в Украину через Чернобыльскую зону отчуждения.

Затем еще один беспилотник залетел на территорию Любеча. Именно из-за этого БПЛА Воздушные силы Беларуси подняли с "Барановичей" по меньшей мере один истребитель, который начал гоняться за беспилотником. Сбил ли он его – неизвестно.

В три часа ночи из Черниговской области Украины в Беларусь перелетели сразу четыре БПЛА. Они входили двумя группами по две единицы. На территорию Украины беспилотники не вернулись, но нет сообщений о том, что над Беларусью сбивали дроны.

Как сообщал "Телеграф", российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 7 сентября. И тогда был не первый раз – до этого дроны залетали в Беларусь 29 августа, а 16 июля российский беспилотник типа "шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Беларуси. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы отреагировали на то, что Беларусь сбила российский шахед, тогда как поляки за дроном просто наблюдали, а потом и вообще потеряли.