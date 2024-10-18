Ніколи не було, і от знову: кілька ударних БПЛА росіян залетіли до Білорусі

За ніч не менше семи російських БПЛА перелетіли на територію Білорусі, п'ять з них не повернулися

Кілька російських ударних безпілотників, які росіяни ввечері 17 жовтня запустили по України, вочевидь заблукали та перелетіли на територію Білорусі. Це сталося вже в ніч на 18 жовтня, білоруським військовим довелося підіймати винищувачі з аеродрому "Барановичі".

Про це повідомив білоруський опозиційний моніторинговий канал "Беларускі Гаюн". За його даними, спочатку два безпілотники росіян пройшли через білоруську територію над селищем Комарин, після чого нібито повернулися в Україну через Чорнобильську зону відчудження.

Потім ще один безпілотник залетів на територію Любеча. Саме через цей БПЛА Повітряні сили Білорусі підняли з "Барановичів" щонайменше один винищувач, який почав ганятися за безпілотником. Чи збив він його – невідомо.

О третій годині ночі з Чернігівської області України до Білорусі перелетіли відразу чотири БПЛА. Вони заходили двома групами по дві одиниці. На територію України безпілотники не повернулися, але й немає повідомлень про те, що над Білоруссю збивали дрони.

Як повідомляв "Телеграф", російські "шахеди" залітали на територію Білорусі вже неодноразово, наприклад під час російської атаки на Україну 7 вересня. І тоді був не перший раз — до цього дрони залітали до Білорусі 29 серпня, а 16 липня російський безпілотник типу "шахед" розбився в Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці відреагували на те, що Білорусь збила російський шахед, тоді як поляки за дроном просто спостерігали, а тоді взагалі загубили.