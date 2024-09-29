Все взлетело на воздух? Что хранилось в российском арсенале в Котлубани, подробности от ЦПД

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что попало под атаку беспилотников

В воскресенье, 29 сентября, жители Волгоградской области РФ проснулись от громких взрывов. Местные жители делились в соцсетях видео и фото ночного неба, освещенного заревом пожара. Некоторые в сети сообщали о якобы поражении арсенала ВС РФ. Теперь стало известно, что именно хранилось на объекте.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, на складе в Волгоградской области, который подвергся атаке, хранилось иранское баллистическое оружие и пусковые установки к нему. Согласно предварительным данным, это новейшая иранская пусковая установка Fath-360 для тактической баллистической ракеты малой дальности со спутниковой наводкой.

Известный мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил дополнительные подробности инцидента. Он утверждает, ссылаясь на информацию якобы от своих источников, что атаке подвергся арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ в поселке Котлубань.

Операцию по поражению состава, по информации паблика, якобы провели совместно подразделения Сил специальных операций ВСУ, ГУР Министерства обороны Украины и СБУ. В Силах обороны пока никак не комментировали эти данные.

Арсенал "Котлубань" играет немаловажную роль в логистической системе русской армии. Он используется не только для хранения, но и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения, в частности иранского производства. В преддверии удара на территорию арсенала якобы прибыл очередной эшелон с иранскими ракетами.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в ночь с 28 на 29 сентября российский город Ейск, расположенный в Краснодарском крае, оказался под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздавались в районе военного городка, где расположены аэродром ВМФ России и военная часть.