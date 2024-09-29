Все злетіло в повітря? Що зберігалося в російському арсеналі в Котлубані, подробиці ЦПД

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що потрапило під атаку безпілотників

У неділю, 29 вересня, жителі Волгоградської області РФ прокинулися від гучних вибухів. Місцеві мешканці ділилися в соцмережах відео та фото нічного неба, освітленого загравою пожежі. Деякі в мережі повідомляли про нібито поразку арсеналу ЗС РФ. Тепер стало відомо, що саме зберігалося на об'єкті.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на складі у Волгоградській області, який зазнав атаки, зберігалася іранська балістична зброя та пускові установки до неї. Згідно з попередніми даними, це новітня іранська пускова установка Fath-360 для тактичної балістичної ракети малої дальності із супутниковим наведенням.

Відомий моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив додаткові подробиці інциденту. Він стверджує, посилаючись на інформацію нібито від своїх джерел, що атаку зазнав арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ у селищі Котлубань.

Операцію з ураження складу, за інформацією пабліка, начебто провели спільно підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, ГУР Міністерства оборони України та СБУ. В Силах оборони поки що ніяк не коментували ці дані.

Арсенал "Котлубань" відіграває важливу роль у логістичній системі російської армії. Він використовується не лише для зберігання, але й для модернізації ракетно-артилерійського озброєння, зокрема іранського виробництва. Напередодні удару на територію арсеналу нібито прибув черговий ешелон з іранськими ракетами.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в ніч з 28 на 29 вересня російське місто Єйськ, розташоване у Краснодарському краї, опинилось під масованою атакою безпілотників. Вибухи лунали у районі військового містечка, де розташовані аеродром ВМФ Росії та військова частина.