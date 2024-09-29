Удари далекобійними ракетами по Росії: Зеленський сказав, на якому етапі отримання дозволів

Зеленський підкреслив, що отримання дозволу на удари далекобійним озброєнням є вкрай важливим

Україна зараз перебуває "у діалозі" з адміністрацією Сполучених Штатів щодо зняття заборони на удари по території Росії далекобійним західним озброєнням. Інших подробиць поки що розкривати не варто, росіяни дізнаються про це постфактум.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News. На пряме запитання журналіста щодо прогресу в переговорах з Білим домом український лідер досить обтічно зазначив, що "ми в діалозі".

Водночас Зеленський підкреслив, що отримання дозволу на удари далекобійним озброєнням є вкрай важливим. Він додав, що удари будуть завдаватися виключно по військовим цілям. Удари по російським тилам – складова частина "Плану перемоги", Україна його добре обгрунтувала, тепер справа за партнерами.

"Ми почали йти. Ми взяли цей план з деталями, дали його Байдену, поділилися деякими ідеями з Камалою і Дональдом. У мене немає зараз скепсису щодо цього. Я більш позитивний. Але побачимо", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США не вірять в ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який би допоміг забезпечити Україні перемогу у війні.

В Україні ж неодноразово наголошували, що дозвіл на удари далекобійною зброєю необхідні насамперед для знищення російської авіації, яка використовується для бомбардувань українських міст.