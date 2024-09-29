Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сказал, на каком этапе получение разрешений

Зеленский подчеркнул, что получение разрешения на удары дальнобойным вооружением крайне важно

Украина сейчас находится "в диалоге" с администрацией Соединенных Штатов касательно снятия запрета на удары по территории России дальнобойным западным вооружением. Других подробностей пока раскрывать не стоит, россияне узнают об этом постфактум.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. На прямой вопрос журналиста о прогрессе в переговорах с Белым домом украинский лидер достаточно обтекаемо отметил, что "мы в диалоге".

В то же время Зеленский подчеркнул, что получение разрешения на удары дальнобойным вооружением крайне важно. Он добавил, что удары будут наноситься исключительно по военным целям. Удары по российским тылам – составная часть "Плана победы", Украина его хорошо обосновала, теперь дело за партнерами.

"Мы начали идти. Мы взяли этот план с деталями, дали его Байдену, поделились некоторыми идеями с Камалой и Дональдом. У меня нет сейчас скепсиса на этот счет. Я более положительный. Но увидим", — добавил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы обеспечить Украине победу в войне.

В Украине же неоднократно отмечали, что разрешение на удары дальнобойным оружием необходимо прежде всего для уничтожения российской авиации, которая используется для бомбардировок украинских городов.