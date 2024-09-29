Минус еще один арсенал и не только? Поселок под Волгоградом озарило "адское" пламя, что о нем известно (карта)

Это уже не первая атака беспилотников на эту воинскую часть

В Волгоградской области России произошел мощный пожар на территории воинской части. По предварительным данным, причиной возгорания стала атака беспилотников. Местные жители сообщают о детонации боеприпасов и распространяют видео с места происшествия.

Больше всего пострадал поселок Котлубань, где расположен большой склад боеприпасов. Об этом сообщают местные телеграммы и даже некоторые политики.

Утром 29 сентября в Волгоградской области прозвучали громкие взрывы. Позже появилась информация об атаке беспилотников на военные объекты в регионе.

До границы с Украиной из Котлубани примерно 400 км

Очевидцы сообщают о мощном пожаре и взрывах на территории воинской части. В социальных сетях распространяются видео, на которых видны зарева от огня и слышны звуки детонации. Местные жители предполагают, что горит арсенал воинской части 57229-51.

Пожар также охватил поселок Сады Придонья Городищевского района, который находится в 14 километрах северо-западнее Котлубани. Есть информация о нескольких очагах возгорания в этом населенном пункте.

По данным сервиса Wikimapia, в Котлубане расположен арсенал Главного управления ракетного артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ. Журналисты, сравнив спутниковые снимки, подтвердили, что после инцидента на территории арсенала исчезло по меньшей мере одно здание, предназначенное для хранения боеприпасов.

Бывший российский депутат Александр Невзоров сообщил, что среди целей атаки была иранская пусковая установка Fath-360. По его словам, российская армия получила это оборудование недавно и пыталась скрыть его в Волгограде. Fath-360 – это пусковая установка для иранских баллистических ракет.

Официальные власти Волгоградской области пока не комментируют ситуацию. Губернатор региона Бочаров заявил лишь о возгорании сухой травы в результате падения обломков, якобы оперативно потушенных пожарными. Он также заверил, что пострадавших нет, а гражданские и военные объекты не повреждены.

Однако эти утверждения вызывают сомнения, ведь на многочисленных видео отчетливо виден масштабный пожар и слышны звуки взрывов. Красное зарево от огня освещает все небо, свидетельствующее о значительных размерах возгорания. Но их подлинность не подтверждена.

Следует отметить, что это не первый случай пожара на военных объектах в Волгоградской области. В ноябре 2023 года там уже горела, похоже, эта же воинская часть. В то время местные жители также сообщали о взрывах на складах боеприпасов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россию массированно атаковали дроны. Взрывы слышали в Воронеже, Цимлянске Ростовской области, а также в Волгоградской области.