Мінус ще один арсенал і не лише? Селище під Волгоградом осяяло "пекельне" полум'я, що про нього відомо (карта)

Це уже не перша атака безпілотників на цю військову частину

У Волгоградській області Росії сталася потужна пожежа на території військової частини. За попередніми даними, причиною займання стала атака безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про детонацію боєприпасів та поширюють відео з місця події.

Найбільше постраждало селище Котлубань, де розташований великий склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та навіть деякі політики.

Зранку 29 вересня у Волгоградській області Росії пролунали гучні вибухи. Згодом з'явилася інформація про атаку безпілотників на військові об'єкти в регіоні.

До кордону з Україною з Котлубані приблизно 400 км

Очевидці повідомляють про потужну пожежу та вибухи на території військової частини. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно заграву від вогню та чути звуки детонації. Місцеві жителі припускають, що горить арсенал військової частини 57229-51.

Пожежа також охопила селище Сади Придоння Городищевського району, що знаходиться за 14 кілометрів на північний захід від Котлубані. Є інформація про кілька осередків займання в цьому населеному пункті.

За даними сервісу Wikimapia, у Котлубані розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ. Журналісти, порівнявши супутникові знімки, підтвердили, що після інциденту на території арсеналу зникла щонайменше одна будівля, призначена для зберігання боєприпасів.

Колишній російський депутат Олександр Невзоров повідомив, що серед цілей атаки була іранська пускова установка Fath-360. За його словами, російська армія отримала це обладнання нещодавно і намагалася приховати його у Волгограді. Fath-360 — це пускова установка для іранських балістичних ракет.

Офіційна влада Волгоградської області поки що не коментує ситуацію. Губернатор регіону Бочаров заявив лише про загоряння сухої трави внаслідок падіння уламків, які нібито оперативно загасили пожежники. Він також запевнив, що постраждалих немає, а цивільні та військові об'єкти не пошкоджені.

Проте ці твердження викликають сумніви, адже на численних відео чітко видно масштабну пожежу та чути звуки вибухів. Червона заграва від вогню освітлює все небо, що свідчить про значні розміри займання.

Варто зазначити, що це не перший випадок пожежі на військових об'єктах у Волгоградській області. У листопаді 2023 року там вже горіла, схоже, ця ж військова частина. Тоді місцеві жителі також повідомляли про вибухи на складах боєприпасів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росію масовано атакували дрони. Вибухи чули у Воронежі, Цимлянську Ростовської області, а також у Волгоградській області.