Выживает один из десяти: в СМИ рассказали о суицидальной тактике россиян на Покровском направлении

Несмотря на все попытки, оккупанты не могут дойти до своего района сосредоточения и собрать там достаточные силы

Российские войска применяют тактику малых групп во время своего наступления на Покровском направлении. Эта тактика становится для россиян реально суицидальной – оккупанты собираются для штурма в группы по 50-100 человек, а выживает из них не более 10%.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что россияне таким образом пытаются закрепиться на окраине города Селидово, чтобы атаковать дальше, но это у них не получается.

Несмотря на все попытки, оккупанты не могут дойти до своего района накопления и собрать там достаточные силы – все уничтожается еще на подходе. Каждый день украинские военные обнаруживают там от 100 до 200 российских военных и накрывают их огнем. До русского укрепрайона доходят 5-10%, остальные гибнут, или ранены, раненых никто не эвакуирует.

"Кто зашел на нашу землю, кто зашел в наши районы ответственности, уже живым не уходит. Малыми группами они нас сейчас взять тоже не могут. Технику пытались использовать — дошло до того, что мы затрофеили у них танк T-72Б3, чем их очень разозлили. Теперь они пытаются взять нас флангами. Будем откровенны, немного у них это получается, но не настолько, чтобы мы начали очень нервничать", – сказал изданию украинский военный, с которым говорили журналисты.

Напомним, 5 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.

Покровское направление остается самым горячим направлением на фронте, однако направление русского удара сместилось. При этом сам Покровск частично взят под огневой контроль россиянами. Но сейчас для россиян имеет значение захват другого города в том же направлении.