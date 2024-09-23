Сможет ли РФ захватить Покровск? Военный эксперт дал прогноз по боям в Донбассе (карта)

Российские войска сейчас в Покровск зайти не могут

Российские войска пытаются взять Селидово в Донецкой области. Этот город им нужен, поскольку в Покровске украинские защитники крепко держат оборону.

Россиянам не удается продвинуться дальше. Об этом рассказал в понедельник, 23 сентября, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире КИЕВ24.

"Кураховское направление для врага уже неделю — самое важное. Потому что в Покровске враг уперся, им очень тяжело. Я говорил, что взять Покровск и Мирноград у них не получится ", — подчеркнул он.

По словам Кирилла Сазонова, это слишком большой кусок для оккупантов. Военный добавил, что россияне подошли близко к Покровску, однако продвигаться дальше у них не получается.

"Они дерутся за небольшие кишлаки рядом ", — добавил он.

Сазонов рассказал, что сейчас армия РФ направила свои силы на взятие Селидово, расположенного слева от Покровска. "Они нанесли туда удар и перерезали логистику, однако ничего не получилось. Даже, несмотря на то, что РФ сконцентрировала там много войск", – рассказал политолог.

Ранее "Телеграф" писал, что Силам обороны Украины удалось немного снизить штурмовой потенциал российских оккупантов на Донетчине. При этом Вооруженным силам удалось оттянуть около 40 тысяч российских военных на Курское направление.