Чи зможе РФ захопити Покровськ? Військовий експерт дав прогноз по боях на Донбасі (карта)

Російські війська зараз у Покровськ зайти не можуть

Російські війська намагаються взяти Селидове у Донецькій області. Це місто їм потрібно оскільки у Покровську українські захисники міцно тримають оборону.

Росіянам не вдається просунутись далі. Про це розповів в понеділок, 23 вересня, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в етері КИЇВ24.

"Курахівський напрямок для ворога вже тиждень — найважливіший. Бо у Покровську ворог вперся, їм дуже важко. Я казав, що взяти Покровськ та Мирноград у них не вийде.", — наголосив він.

За словами Кирила Сазонова, це занадто великий шматок для окупантів. Військовий додав, що росіяни підійшли близько до Покровська, однак просуватися далі у них не виходить.

"Вони б’ються за невеличкі кишлаки поруч", — додав він.

Сазонов розповів, що зараз армія РФ спрямувала свої сили на взяття Селидового, що розташоване ліворуч від Покровська. "Вони завдали туди удару і перерізали логістику, однак нічого не вийшло. Навіть попри те, що РФ сконцентрували там багато військ.", — розповів політолог.

Раніше "Телеграф" писав, що Силам оборони України вдалося трохи зменшити штурмовий потенціал російських окупантів на Донеччині. При цьому Збройним силам вдалося відтягнути близько 40 тисяч російських військових на Курський напрямок.