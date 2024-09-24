Виживає один з десяти: в ЗМІ розповіли про суїцидальну тактику росіян на Покровському напрямку

Попри усі спроби окупанти не можуть дійти до свого району накопичення та зібрати там достатні сили

Російські війська застосовують тактику малих груп під час свого наступу на Покровському напрямку. Ця тактика стає для росіян реально суїцидальною – окупанти збираються для штурму в групи по 50-100 осіб, а виживає з них не більше 10%.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що росіяни таким чином намагаються закріпитися на околиці міста Селидове для того, щоб атакувати далі, але це в них не виходить.

Попри усі спроби окупанти не можуть дійти до свого району накопичення та зібрати там достатні сили – усе знищується ще на підході. Щодня українські військові виявляють там від 100 до 200 російських військових, та накривають їх вогнем. До російського укріпрайону доходять 5-10%, решта гине, або зазнає поранень, поранених ніхто не евакуює.

"Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати — дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати", – сказав виданню український військовий, з яким говорили журналісти.

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За його словами, обрана Україною стратегія працює.

Покровський напрямок залишається найгарячішим напрямком на фронті, проте напрямок російського удару змістився. При цьому сам Покровськ вже частково взятий під вогневий контроль росіянами. Але зараз для росіян має значення захоплення іншого міста на тому ж напрямку.