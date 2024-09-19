Мощный удар по складу в Торопце: для России есть два сценария последствий
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Благодаря атаке по складу боеприпасов, вероятно, удалось избежать некоторых атак со стороны РФ по Украине
Для российской стороны после мощной атаки по складу боеприпасов в Торопце Тверской области есть два сценария последствий. Один из них оптимистичный для страны-агрессора, а второй — негативный.
Более позитивный сценарий для РФ заключается в том, что в Торопце было всего несколько баллистических ракет и все, что было потеряно, может быть заменено первой партией ракетного оружия, поступившей из Ирана. Об этом пишет Forbes.
"Худший сценарий для России заключается в том, что она только что потеряла значительную часть своих лучших боеприпасов для атак вглубь Украины", — говорится в материале.
По словам журналистов, благодаря атаке по складу боеприпасов, вероятно, удалось избежать некоторых атак со стороны РФ по Украине.
Отметим, что на складе, как ранее сообщали в СБУ, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также КАБы и артиллерийские боеприпасы. Их российские войска используют для атак по Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько могло быть российских военных на складе в Торопце, где 18 сентября произошел мощный взрыв.