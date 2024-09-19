"От тел ничего не осталось": сколько людей могло быть на складе РФ в Торопце во время атаки

В зоне поражения могло оказаться огромное количество российских военных

На артиллерийском складе в Торопце, который атаковали дроны, могли погибнуть сотни российских солдат. Однако по официальным данным властей, всего пострадали 13 человек.

Об этом в сети написала пропагандистка Анастасия Кашеварова. Она отметила, что в зоне поражения во время удара могли находиться сотни российских военных.

Кашеварова обратила внимание на важный момент — в 2018 году генералы хвастались, что только один хозяйственный блок объекта мог вместить 200 человек. То есть, общее количество людей, которое теоретически могло там находиться, гораздо больше.

Хозблок предназначен для размещения в нем вспомогательного персонала. Речь идет о поварах, обслуживающем персонале, тех, кто отвечает за обслуживание базовой инфраструктуры, медицину, снабжение и так далее.

При этом другие жилые помещения может занимать основной боевой и командный состав. Количество всего персонала может быть в 2-5 раз больше. На базе могут находиться 400 – 1000 человек, включая боевой состав, технический персонал и командование.

"Сколько ж там погибло наших, и, судя по взрывам и кадрам, от тел ничего не осталось", — написала пропагандистка.

Также она обвинила военное руководство России во вранье и "сдаче" страны.

"Сколько можно врать и ошибаться? Сколько раз мы слышали, что хватит паниковать, хватит что-то писать, хватит гнать на Минобороны и Генштаб — война идет. Так, действительно, те, кто сидит со спокойными лицами и смотрит на взрывы, похожие на гриб, вы хоть там попаникуйте маленько, ВОЙНА ИДЕТ, а у нас (ошибка за ошибкой — ред.)", — пожаловалась Кашеварова.

По ее мнению, что объект был построен как попало, а большие средства, выделенные на него, просто своровали.

"Шел третий год "СВО", а (глупость — ред.) стабильна. Построения на виду у врага продолжаются. Езда колоннами без дистанции продолжается. Хранение всех снарядов в одном месте на виду у врага (…) продолжается. Съемки и публикации фото и видео подтверждения для (украинцев — ред.) их попаданий продолжаются. Вертолеты и самолеты прячут в ангары из фольги или вообще не прячут", — написала она.

Также Кашеварова назвала Министерство обороны России "мыльным пузырем".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СБУ рассказали, что на складе в Торопце хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также КАБы и артиллерийские боеприпасы.