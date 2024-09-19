"Від тіл нічого не залишилося": скільки людей могло бути на складі РФ у Торопці під час атаки

У зоні поразки могло опинитися величезна кількість російських військових

На артилерійському складі в Торопці, який атакували дрони, могли загинути сотні російських солдатів. Проте за офіційними даними влади, всього постраждали 13 людей.

Про це у мережі написала пропагандистка Анастасія Кашеварова. Вона зазначила, що у зоні поразки під час удару могли перебувати сотні російських військових.

Кашеварова звернула увагу на важливий момент — у 2018 році генерали вихвалялися, що лише один господарський блок об’єкта міг вмістити 200 осіб. Тобто загальна кількість людей, яка теоретично могла там перебувати, набагато більша.

Госпблок призначений розміщувати у ньому допоміжного персоналу. Йдеться про кухарів, обслуговуючий персонал, тих, хто відповідає за обслуговування базової інфраструктури, медицину, постачання тощо.

При цьому інші житлові приміщення може займати основний бойовий та командний склад. Кількість всього персоналу може бути у 2-5 разів більшою. На базі можуть бути 400 – 1000 осіб, включаючи бойовий склад, технічний персонал і командування.

"Скільки ж там загинуло наших, і, судячи з вибухів та кадрів, від тіл нічого не залишилося", — написала пропагандистка.

Також вона звинуватила військове керівництво Росії у брехні та "здаванні" країни.

"Скільки можна брехати і помилятися? Скільки разів ми чули, що вистачить панікувати, вистачить щось писати, вистачить гнати на Міноборони та Генштаб — війна йде. гриб, ви хоч там попанікуйте трішки, ВІЙНА ЙДЕ, а в нас (помилка за помилкою — ред.)", — поскаржилася Кашеварова.

На її думку, що об’єкт був побудований абияк, а великі кошти, виділені на нього, просто поцупили.

"Ішов третій рік "СВО", а (дурість — ред.) стабільна. Побудови на виду у ворога продовжуються. Їзда колонами без дистанції триває. Зберігання всіх снарядів в одному місці на виду у ворога (…) триває. фото та відео підтвердження для (українців — ред.) їхніх влучень продовжуються. Гелікоптери та літаки ховають в ангари з фольги або взагалі не ховають", — написала вона.

Також Кашеварова назвала Міністерство оборони Росії "мильною бульбашкою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в СБУ розповіли, що на складі в Торопці зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також КАБ та артилерійські боєприпаси.