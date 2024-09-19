Потужний удар по складу в Торопці: для Росії є два сценарії наслідків

Завдяки атаці по складу боєприпасів, ймовірно, вдалося уникнути деяких атак з боку РФ по Україні

Для російської сторони після потужної атаки за складом боєприпасів у Торопці Тверській області є два сценарії наслідків. Один із них оптимістичний для країни-агресора, а другий — негативний.

Більш позитивний сценарій для РФ полягає в тому, що в Торопці було лише кілька балістичних ракет і все, що було втрачено, може бути замінено першою партією ракетної зброї, яка надійшла з Ірану. Про це пише Forbes.

" Гірший сценарій для Росії полягає в тому, що вона щойно втратила значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак углиб України", — йдеться у матеріалі.

За словами журналістів, завдяки атаці за складом боєприпасів, ймовірно, вдалося уникнути деяких атак з боку РФ щодо України.

Зазначимо, що на складі, як раніше повідомляли СБУ, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також КАБи та артилерійські боєприпаси. Їхні російські війська використовують для атак по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки могло бути російських військових на складі у Торопці, де 18 вересня стався сильний вибух.