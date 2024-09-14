Военный, переживший трагедию в Полтаве: "Людей просто накрыло кирпичами, металлом, обломками"

Парень получил осколочные ранения, но за помощью к медикам не обращался

Во время российского обстрела в институте связи в Полтаве, находившийся на учебе украинский военнослужащий Богдан — чудом выжил. Когда произошла трагедия, парень находился на учебе, повышал квалификацию.

Об этом он рассказал корреспондентам "Суспильного". Богдан говорит, что после девяти часов военные находились в учебных классах.

"Прозвучала тревога, мы начали собирать в классе свои вещи и покидать учебное заведение, переходить в бомбоубежище, но не успели. Ракета долетела за полторы минуты до университета", — говорит он.

Защитник отметил, что во время воздушной тревоги вместе с коллегами всегда спускались в бомбоубежище.

"Мы шли как раз по той лестнице, куда произошел прилет. Мы просто успели немного отойти подальше от него. Мы когда шли в бомбоубежище, услышали свист, повернули голову, увидели, как на нас летит ракета. Все, что мы успели, — это немного отбежать и лечь на землю Удача.

После обстрела военные скрылись в укрытии. Через некоторое время они вышли во двор, чтобы помочь раненым и разбирать завалы.

"Все развалено, повсюду пыль, повсюду ранены. Трудно было определить, кому первому оказывать медицинскую помощь. Людей очень много, все в крови, все в пыли, ты не понимаешь, у кого какое состояние. Вот, было трудно понять, мы хватались то за одного, то за второго и не могли понять, кто труднее, кто легче.

Во время российской атаки парень получил осколочные ранения, но за помощью к медикам не обращался.

"Из нашей группы очень много людей получили ранения. Обычно это обломочные от стекла, от дерева, от кирпича, а также есть ожоги, очень много ожогов. Конечно, погибшие есть. Я получил пару обломков в руку, но я не считал свои ранения и хотел помочь другим людям. Поехал в больницу, потому что думал, что у меня контузия, зашел в поликлинику, увидел, сколько там моих ребят, развернулся и ушел им, потому что у них намного более серьезные ранения, а у меня так, только, царапины", — говорит воин.

Он добавил, что в заведении не проводились никакие мероприятия, связанные, в частности, с построением людей, сбором людей и инструктажами.

Удар по Полтаве — что известно

Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Оккупанты применили баллистику.

Россияне попали по учебному заведению и соседней больнице, также частичных разрушений потерпело одно из зданий Института связи. Владимир Зеленский сообщал, что были направлены две баллистические ракеты.

В Минобороны отмечают, что между воздушной тревогой и ударом было мало времени. В связи с этим люди в момент эвакуации в бомбоубежище попали под обстрел.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по ракетному удару по учебному центру в Полтаве. По данным Офиса генпрокурора, было начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ВСУ начали расследование с целью выяснить, было ли сделано достаточно для защиты Института связи. В частности, в ходе следственных действий хотят выяснить:

надлежаще ли осуществлялось управление заведением в условиях постоянной ракетной угрозы;

какие меры были предприняты для обеспечения жизни и здоровья военнослужащих на объекте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к расследованию привлекли Военную службу правопорядка ВСУ. Также обстоятельства трагедии будут выяснять Главная инспекция Минобороны.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о погибших в результате российского удара по Полтаве (фото)