Військовий, що пережив трагедію у Полтаві: "Людей просто понакривало цеглою, металом, уламками"

Хлопець отримав уламкові поранення, але за допомогою до медиків не звертався

Під час російського обстрілу в інституті зв’язку у Полтаві, український військовослужбовець Богдан, який перебував на навчанні — дивом вижив. Коли сталась трагедія хлопець перебував на навчанні, підвищував кваліфікацію.

Про це він розповів кореспондентам "Суспільного". Богдан каже, що після 9:00 військові перебували у навчальних класах.

"Пролунала тривога, ми почали збирати у класі свої речі і покидати навчальний заклад, переходити у бомбосховище, але не встигли. Ракета долетіла за півтори хвилини до університету", — каже він.

Захисник зазначив, що під час повітряної тривоги разом з колегами завжди спускалися у бомбосховище.

"Ми йшли якраз тими сходами, куди стався приліт. Ми просто встигли трішки відійти подалі від нього. Ми коли йшли в бомбосховище, почули свист, повернули голову, побачили, як на нас летить ракета. Все, що ми встигли, — це трішки відбігти і лягти на землю. Удача. Мені побратим сказав просто іти швидше трішки, давай на всякий випадок трішки швидше підемо, і це нам допомогло", — згадує Богдан.

Після обстрілу військові сховалися в укритті. Через деякий час вони вийшли на подвір’я, щоб надати допомогу пораненим та розбирати завали.

"Все розвалене, всюди пилюка, всюди поранені. Тяжко було визначити, кому першому надавати медичну допомогу. Людей дуже багато, всі в крові, всі в пилюці, ти не розумієш, у кого який стан. От, було тяжко зрозуміти, ми хватались то за одного, то за другого і не могли зрозуміти хто важчий, хто легший. Шукали поранених, мертвих, на жаль, було дуже багато, знаходили. Людей просто понакривало цеглою, металом, уламками", — розповів Богдан.

Під час російської атаки хлопець отримав уламкові поранення, але за допомогою до медиків не звертався.

"З нашої групи дуже багато людей отримало поранення. Зазвичай це уламкові від скла, від дерева, від цегли, а також є опіки, дуже багато опіків. Звичайно, загиблі є. Я отримав пару уламків в руку, але я не зважав на свої поранення і хотів допомогти іншим людям. Поїхав у лікарню, тому що думав, що у мене контузія, зайшов у поліклініку, побачив скільки там моїх хлопців, розвернувся і пішов. Їм потрібніше, тому що в них набагато серйозніші поранення, а в мене так, лише подряпини", — каже воїн.

Він додав, що у закладі не проводили жодних заходів, пов’язаних, зокрема, із шикуваннями, збором людей та інструктажами.

Удар по Полтаві — що відомо

Зранку 3 вересня російські війська вдарили по Полтаві. Окупанти застосували балістику.

Росіяни влучили по навчальному закладу і сусідній лікарні, також часткових руйнувань зазнала одна з будівель Інституту звʼязку. Володимир Зеленський повідомляв, що було скеровано дві балістичні ракети.

У Міноборони наголошують, що між повітряною тривогою та ударом було мало часу. У зв'язку люди в момент евакуації до бомбосховища потрапили під обстріл.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у Полтаві. За даними Офісу генпрокурора, було розпочато досудове розслідування за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. У ЗСУ почали розслідування з метою з'ясувати, чи було зроблено достатньо для захисту Інституту зв'язку. Зокрема, в ході слідчих дій хочуть з'ясувати:

чи належно здійснювалося управління закладом за умов постійної ракетної загрози;

яких заходів було вжито для убезпечення життя та здоров'я військовослужбовців на об'єкті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до розслідування залучили Військову службу правопорядку ЗСУ. Також обставини трагедії з'ясовуватиме Головна інспекція Міноборони.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про загиблих внаслідок російського удару по Полтаві (фото)