Назавжди в строю: що відомо про загиблих внаслідок російського удару по Полтаві (фото)

Російський удар забрав 55 життів

Російський удар по Інституту зв’язку у Полтаві забрав багато життів цивільних та військових, які там перебували. За останніми даними, загинуло 55 людей, ще — 328 зазнали поранень. Жертв ракетного обстрілу ховають в різних куточках України.

"Телеграф" розповідає про деяких героїв, яких росіяни вбили у Полтаві. Україна прощається зі своїми захисниками.

Романюк Олександр з Черкащини

"3 вересня 2024 року під час ракетного удару в Полтаві трагічно загинув наш земляк, військовослужбовець Збройних Сил України, солдат Романюк Олександр Васильович", — написав голова Корсунь-Шевченківської громади Віталій Мацюк.

Романюк Олександр Васильович

Він повідомив, що 9 вересня у громаді оголошено Днем жалоби. Прощання з Олександром Васильовичем відбудеться 9 вересня 2024 року:

о 10:45 скорботний кортеж вирушить від лікарні по вул. Ярослава Мудрого;

об 11:00 розпочнеться церемонія прощання в Спасо-Преображенському храмі Православної Церкви України (біля міського Будинку культури).

До того ж скорботний кортеж після церемонії прослідує вулицею Ярослава Мудрого і зупиниться біля будинку №19, де мешкав Захисник.

За словами Мацюка, Олександра Васильовича Романюка поховають на Алеї Героїв центрального кладовища.

З ким з військових попрощались у Полтаві

У суботу, 7 вересня, в Полтаві поховали кілька загиблих українських бійців, яких вбили російські ракети 3 вересня

"Кожна з цих втрат – це не просто ім’я на меморіалі, це чиїсь рідні, близькі, друзі. Але зараз вони варті нашої пам’яті, нашого болю і нашої сили", — написала в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Назавжди в строю:

Назаренко Андрій Олексійович, 52 роки — працював старшим викладачем коледжу;

Дюдюк Сергій Миколайович, 50 років — був помічником начальника коледжу;

Андрущук Сергій Владиславович, 55 років — старший інженер технічної частини;

Кучерук Віталій Вікторович, 31 рік — інструктор навчального взводу зв'язку;

Ричагов Дмитро Олександрович, 32 роки — водій;

Куліков Володимир Михайлович, 52 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни обстріляли Полтаву новими ракетами.