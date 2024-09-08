Навсегда в строю: что известно о погибших в результате российского удара по Полтаве (фото)
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Российский удар унес 55 жизней
Российский удар по Институту связи в Полтаве унес много жизней гражданских и военных, которые там находились. По последним данным, погибли 55 человек, еще — 328 получили ранения. Жертв ракетных обстрелов хоронят в разных уголках Украины.
"Телеграф" рассказывает о некоторых героях, которых россияне убили в Полтаве. Украина прощается со своими защитниками.
Романюк Александр из Черкасской области
"3 сентября 2024 во время ракетного удара в Полтаве трагически погиб наш земляк, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, солдат Романюк Александр Васильевич", - написал председатель Корсунь-Шевченковской общины Виталий Мацюк.
Он сообщил, что 9 сентября в общине объявлен Днем траура. Прощание с Александром Васильевичем состоится 9 сентября 2024:
- в 10:45 скорбный кортеж отправится от больницы по ул. Ярослава Мудрого;
- в 11:00 начнется церемония прощания в Спасо-Преображенском храме Православной Церкви Украины (возле городского Дома культуры).
К тому же скорбный кортеж после церемонии проследует по улице Ярослава Мудрого и остановится у дома №19, где жил Защитник.
По словам Мацюка, Александра Васильевича Романюка похоронят на Аллее Героев центрального кладбища.
С кем из военных попрощались в Полтаве
В субботу, 7 сентября, в Полтаве похоронили несколько погибших украинских бойцов, убитых российскими ракетами 3 сентября
"Каждая из этих потерь — это не просто имя на мемориале, это чьи-то родные, близкие, друзья. Но сейчас они достойны нашей памяти, нашей боли и нашей силы", — написала и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.
Навсегда в строю:
- Назаренко Андрей Алексеевич, 52 года – работал старшим преподавателем колледжа;
- Дюдюк Сергей Николаевич, 50 лет – был помощником начальника колледжа;
- Андрущук Сергей Владиславович, 55 лет — старший инженер технической части;
- Кучерук Виталий Викторович, 31 год – инструктор учебного взвода связи;
- Рычагов Дмитрий Александрович, 32 года – водитель;
- Куликов Владимир Михайлович, 52 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне обстреляли Полтаву новыми ракетами.