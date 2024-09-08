Навсегда в строю: что известно о погибших в результате российского удара по Полтаве (фото)

Российский удар унес 55 жизней

Российский удар по Институту связи в Полтаве унес много жизней гражданских и военных, которые там находились. По последним данным, погибли 55 человек, еще — 328 получили ранения. Жертв ракетных обстрелов хоронят в разных уголках Украины.

"Телеграф" рассказывает о некоторых героях, которых россияне убили в Полтаве. Украина прощается со своими защитниками.

Романюк Александр из Черкасской области

"3 сентября 2024 во время ракетного удара в Полтаве трагически погиб наш земляк, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, солдат Романюк Александр Васильевич", - написал председатель Корсунь-Шевченковской общины Виталий Мацюк.

Романюк Александр Васильевич

Он сообщил, что 9 сентября в общине объявлен Днем траура. Прощание с Александром Васильевичем состоится 9 сентября 2024:

в 10:45 скорбный кортеж отправится от больницы по ул. Ярослава Мудрого;

в 11:00 начнется церемония прощания в Спасо-Преображенском храме Православной Церкви Украины (возле городского Дома культуры).

К тому же скорбный кортеж после церемонии проследует по улице Ярослава Мудрого и остановится у дома №19, где жил Защитник.

По словам Мацюка, Александра Васильевича Романюка похоронят на Аллее Героев центрального кладбища.

С кем из военных попрощались в Полтаве

В субботу, 7 сентября, в Полтаве похоронили несколько погибших украинских бойцов, убитых российскими ракетами 3 сентября

"Каждая из этих потерь — это не просто имя на мемориале, это чьи-то родные, близкие, друзья. Но сейчас они достойны нашей памяти, нашей боли и нашей силы", — написала и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

Навсегда в строю:

Назаренко Андрей Алексеевич, 52 года – работал старшим преподавателем колледжа;

Дюдюк Сергей Николаевич, 50 лет – был помощником начальника колледжа;

Андрущук Сергей Владиславович, 55 лет — старший инженер технической части;

Кучерук Виталий Викторович, 31 год – инструктор учебного взвода связи;

Рычагов Дмитрий Александрович, 32 года – водитель;

Куликов Владимир Михайлович, 52 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне обстреляли Полтаву новыми ракетами.