Иранские ракеты для России: Зеленский сделал важное уточнение

Пока неизвестно, будет ли Иран использовать эти ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном снабжении Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины. Об этом он заявил на Четвертом саммите Крымской платформы, сообщает Телеграф.

Зеленский отметил, что Украина получила информацию о возможной поставке ракет, подобную появившейся в СМИ. Эта информация поступила от международных партнёров. Однако президент подчеркнул, что не может подтвердить применение таких ракет без доказательств.

— Я могу подтвердить только когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей, и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов, — говорит Зеленский.

Президент также отметил, что пока неизвестно, в каких объемах могли быть переданы эти ракеты и будут ли они использованы. В то же время, он подтвердил использование Россией большого количества иранских дронов и наличие лицензий на их производство на территории РФ.

— Есть лицензии, согласно которым Россия производит иранские дроны на своей территории, — отметил Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран действительно передал России ракеты малой дальности для войны в Украине. По его словам, РФ может применить их уже в ближайшие несколько недель.

Кроме того, признали предоставление России баллистических ракет для войны в Тегеране. Комментарий по этому поводу дал член комитета по национальной безопасности парламента Бахшаиш Ардестани.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран ответил, поставляет ли ракеты России. Между тем, СМИ уже нашли новые доказательства доставки баллистических ракет в РФ.