Иран ответил, поставляет ли ракеты России: СМИ уже нашли новые доказательства (фото)

Открещиваются в стиле Северной Кореи

Европейский Союз на днях получил доказательства того, что Иран поставляет России баллистические ракеты для войны против Украины. Эта информация подтверждает предварительные заявления США о сотрудничестве между Тегераном и Москвой. Последствия такого партнерства выходят за рамки дипломатических отношений. За этими поставками стоят реальные атаки на украинские города и обмен военными технологиями между двумя странами.

Британское издание Sky News сообщает об отправке по Ирану 220 баллистических ракет малой дальности в Россию через Каспийское море. По данным источника, судно с ракетами прибыло 4 сентября.

На спутниковом снимке видно судно в порту Olya на юге России. Снимок сделан 4 сентября.

По предварительной информации, ракеты сначала отправят на военный полигон "Ашулук" для испытаний и подготовки перед использованием.

На этом спутниковом снимке, также сделанном 4 сентября, показан порт Olya 3. Фото: Maxar

В то же время, официальный Тегеран отрицает факт поставки ракет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи категорически опроверг эту информацию. В своем сообщении в социальной сети X он заявил: "Иран не поставлял России баллистические ракеты. Точка". Арагчи обвинил США и Европу в использовании ложных данных и неправильной логики.

Иранский дипломат также задал риторический вопрос сторонникам антииранских санкций: "Как это Иран способен производить и, по их утверждению, продавать такое продвинутое вооружение?" По мнению Арагчи, санкции не решают проблему, а являются только ее частью.

Это несколько перекликается с официальной позицией КНДР в плане поставки вооружения РФ. Северная Корея, имеющая один из самых богатых в мире арсеналов боеприпасов и ракет, не раз снабжала их Россией. И официально власти открещиваются от таких обвинений.

Ситуация вокруг возможных поставок иранских ракет в Россию остается напряженной. Западные страны настаивают на достоверности своей информации, в то время как Иран продолжает отрицать всякую причастность к вооружению российской армии.

Траектория движения судна

Реакция украинской власти

Согласно информации, полученной разведками стран-партнеров, Россия могла получить иранские ракеты. Эту информацию подтвердил президент Украины на пресс-конференции в Киеве.

"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров", — отметил президент.

Зеленский добавил, что пока не может подтвердить факт применения этих ракет: "Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет ", — сказал глава государства.

Ранее "Телеграф" также писал, что Иран отправил в Москву ракеты Fath-360. РФ дает Ирану сою и пшеницу, а получает ракеты и дроны.