Іран відповів, чи постачає ракети Росії: ЗМІ вже знайшли нові докази (фото)

Відхрещуються у стилі Північної Кореї

Європейський Союз днями отримав докази того, що Іран таки постачає Росії балістичні ракети для війни проти України. Ця інформація підтверджує попередні заяви США щодо співпраці між Тегераном та Москвою. Наслідки такого партнерства виходять далеко за межі дипломатичних відносин. За цими поставками стоять реальні атаки на українські міста та обмін військовими технологіями між двома країнами.

Британське видання Sky News повідомляє про відправку Іраном 220 балістичних ракет малої дальності до Росії через Каспійське море. За даними джерела, судно з ракетами прибуло 4 вересня.

На супутниковому знімку видно судно у порту Olya на півдні Росії. Знімок зроблено 4 вересня.

За попередньою інформацією, ракети спочатку відправлять на військовий полігон "Ашулук" для випробувань та підготовки перед використанням.

На цьому супутниковому знімку, також зробленому 4 вересня, показано порт Olya 3. Фото: Maxar

Водночас офіційний Тегеран заперечує факт постачання ракет. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі категорично спростував цю інформацію. У своєму дописі в соціальній мережі X він заявив: "Іран не постачав Росії балістичні ракети. Крапка". Арагчі звинуватив США та Європу у використанні неправдивих даних та неправильної логіки.

Іранський дипломат також поставив риторичне запитання прихильникам антиіранських санкцій: "Як це Іран здатний виробляти і, за їх твердженням, продавати таке просунуте озброєння?". На думку Арагчі, санкції не розв’язують проблему, а лише є її частиною.

Це дещо перегукується з офіційною позицією КНДР в плані постачання озброєння РФ. Північна Корея, яка має один з найбагатших у світі арсеналів боєприпасів та ракет, не раз постачала їх Росії. Та офіційно влада відхрещується від таких звинувачень.

Ситуація навколо можливих поставок іранських ракет до Росії залишається напруженою. Західні країни наполягають на достовірності своєї інформації, тоді як Іран продовжує заперечувати будь-яку причетність до озброєння російської армії.

Траєкторія руху судна

Реакція української влади

Згідно з інформацією, отриманою розвідками країн-партнерів, Росія могла отримати іранські ракети. Цю інформацію підтвердив президент України на пресконференції в Києві.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів", — зазначив президент.

Зеленський додав, що наразі не може підтвердити факт застосування цих ракет: "Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає", — сказав очільник держави.

Раніше "Телеграф" також писав, що Іран відправив до Москви ракети Fath-360. РФ дає Ірану сою та пшеницю, а натомість отримує ракети та дрони.