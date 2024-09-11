Іранські ракети для Росії: Зеленський зробив важливе уточнення

Наразі невідомо, чи буде Іран використовувати ці ракети

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе постачання Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, повідомляє "Телеграф".

Зеленський зауважив, що Україна отримала інформацію про можливе постачання ракет, подібну до тієї, що з'явилася в ЗМІ. Ця інформація надійшла від міжнародних партнерів. Однак президент наголосив, що не може підтвердити застосування таких ракет без конкретних доказів.

— Я можу підтвердити тільки коли в нас є докази, як це було з Північною Кореєю, і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів, — каже Зеленський.

Президент також зазначив, що наразі невідомо, в яких обсягах могли бути передані ці ракети і чи будуть вони використані. Водночас він підтвердив використання Росією великої кількості іранських дронів та наявність ліцензій на їх виробництво на території РФ.

— Є ліцензії, за якими Росія виробляє іранські дрони на своїй території, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран справді передав Росії ракети малої дальності для війни в Україні. За його словами, РФ може застосувати їх уже в найближчі кілька тижнів.

Крім того, визнали надання Росії балістичних ракет для війни в Україні у Тегерані. Коментар із цього приводу дав член комітету з національної безпеки парламенту Бахшаїш Ардестані.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран відповів, чи постачає ракети Росії. Тим часом ЗМІ вже знайшли нові докази доставки балістичних ракет до РФ.