Застосують лише на одній ділянці фронту? Військовий експерт розповів, куди дістануть ракети Fath-360 (мапа)

Fath-360 становитимуть основну загрозу саме для військовослужбовців ЗСУ на передовій, а також для прифронтових населених пунктів

Іран передав Росії балістичні ракети Fath-360. Москва спробує використати їх для зупинення просування ЗСУ на російській території у Курській області.

Так вважає український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець. Подробиці щодо цього він виклав у своїй колонці на Espreso.tv.

Эксперт пояснив, що тактична балістична ракета Fath-360 є відносно новою. Вона з’явилася у 2020 році. За дальністю та потужністю ця ракета ближче до російського РСЗВ "Торнадо-С" або радянського РСЗВ "Смерч". Її дальність складає 120 км, вага бойової частини 150 кг.

Fath-360 запускається з наземної пускової установки, де може бути шість, чотири або дві ракети.

З показників виходить, що ракети Fath-360 становитимуть основну загрозу саме для військовослужбовців ЗСУ на передовій, а також для прифронтових населених пунктів. Тобто йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

"Ця ракета начебто має інерційну систему наведення, а також орієнтується по супутниковій навігації російської системи ГЛОНАСС. Декларується точність до 30 метрів відхилення від мети, але це рекламні дані, поки що нічим не підтверджені.", — додав журналіст.

Експерт каже, що Fath-360 можна збивати засобами ППО, у тому числі комплексами С-300 та комплексами "Бук". Але найкращий спосіб боротьби з такими ракетами – знищення пускових на території РФ, використовуючи ATACMS.

"Є питання зняття обмежень на використання цих ракет. Треба тиснути на наших партнерів, щоб дозвіл було отримано". — наголосив Згурець.

Говорячи про те, що росіяни спробують застосувати Fath-360 для просування наших військ на російській території в Курській області, він пояснив, що саме на цьому відрізку фронту є безпечні нюанси для противника.

"По-перше, їх можна буде приглушити. ГЛОНАСС працює на російській території, а засоби РЕБ у нас не повністю перекривають цю ділянку. З іншого боку, розмиття певних вимог міжнародних санкцій ", — зазначив журналіст.

І пояснив, що коли буде підтверджено факти використання цих ракет, Росія зможе заявити, що Іран передав їм неядерне озброєння. Воно нібито не було призначене для використання за межами національної території РФ.

"За таких умов використання іранських ракет розмиває "червоні лінії" щодо локалізації війни в межах української території, і це важливо.", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Інституту вивчення війни, Росія планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників. Вони можуть бути ефективнішими для терору українських міст. Росіяни зазнають дефіциту балістичних ракет, боротися з якими українській ППО вкрай складно.