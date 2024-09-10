Применят лишь на одном участке фронта? Военный эксперт рассказал, куда достанут ракеты Fath-360 (карта)

Fath-360 будут составлять основную угрозу именно для военнослужащих ВСУ на передовой, а также для прифронтовых населенных пунктов

Иран передал России баллистические ракеты Fath-360. Москва попытается использовать их для остановки продвижения ВСУ на российской территории в Курской области.

Так считает украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец. Подробности на этот счет он изложил в своей колонке на Espreso.tv.

Эксперт пояснил, что тактическая баллистическая ракета Fath-360 – относительно новая. Она появилась в 2020 году. По дальности и мощности эта ракета ближе к российскому РСЗО "Торнадо-С" или советскому РСЗО "Смерч". Ее дальность составляет 120 км, вес боевой части 150 кг.

Fath-360 запускается из наземной пусковой установки, где может находиться шесть, четыре или две ракеты.

Из характеристик выходит, что ракеты Fath-360 будут составлять основную угрозу именно для военнослужащих ВСУ на передовой, а также для прифронтовых населенных пунктов. То есть речь идет о Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"Эта ракета вроде бы имеет инерционную систему наведения, а также ориентируется по спутниковой навигации российской системы ГЛОНАСС. Декларируется точность до 30 метров отклонения от цели, но это рекламные данные, пока ничем не подтвержденные.", — добавил журналист.

Эксперт говорит, что Fath-360 можно сбивать средствами ПВО, в том числе комплексами С-300 и комплексами "Бук". Но лучший способ борьбы с такими ракетами – уничтожение пусковых на территории РФ, используя ATACMS.

"Есть вопросы снятия ограничений на использование этих ракет. Надо давить на наших партнеров, чтобы разрешение было получено". — подчеркнул Згурец.

Говоря о том, что россияне попробуют применить Fath-360 для продвижение наших войск на русской территории в Курской области он пояснил, что именно на этом отрезке фронта есть безопасные нюансы для противника.

"Во-первых, их можно будет приглушить. ГЛОНАСС работает на российской территории, а средства РЭБ у нас не полностью перекрывают этот участок. С другой стороны, размытие определенных требований международных санкций", — отметил журналист.

И пояснил, что когда будут подтверждены факты использования этих ракет, Россия сможет заявить, что Иран передал им неядерное вооружение. Оно якобы не было предназначено для использования за пределами национальной территории РФ.

"При таких условиях использование иранских ракет размывает "красные линии" по локализации войны в пределах украинской территории, и это важно.", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Института изучения войны, Россия планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников. Они могут быть более эффективными для террора украинских городов. Россияне испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми украинской ПВО крайне сложно.