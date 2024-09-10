"Надо было сделать еще вчера": почему в Украине до сих пор нет подземного производства оружия, рассказал эксперт

В отсутствии мощного подземного ВПК есть простое объяснение

Производство оружия в Украине под землей нужно было начинать еще давно, а не говорить об этом на 3 года полномасштабного вторжения. Развитию поземного военно-промышленного комплекса (ВПК) мешают коррупционные схемы.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он также ответил на самые распространенные вопросы о подземном производстве оружия.

Нужно ли Украине начинать с нуля

По словам Снегирева, если говорить о старте производства, то он не будет с нуля, ведь у страны есть "наследство" от СССР.

"Украина получила один из наиболее мощных военно-промышленных комплексов. Этот ВПК создавался во времена холодной войны. И тогдашние условия предусматривали наличие подземных цехов, бомбоубежищ и подземных коммуникаций, учитывая, что ВПК был раскинут по всей территории Украины", — говорит эксперт.

Он отмечает, что это касается не только восточных областей, потому что почти вся территория была "нашпигована" такими заводами. То есть у нас уже есть соответствующая подземная инфраструктура, ее не нужно создавать заново.

Почему об этом начали говорить только сейчас

"Другой вопрос: почему на 10-м году войны только сейчас встал вопрос переноса производства под землю, когда оккупанты постоянно атакуют предприятия "Укрборонпрома". Это нужно было начинать давно. И почему только сейчас возник вопрос наличия подземных производств?" — добавляет Снегирев.

По его словам, страны, длительно воюющие, давно уже имеют собственное подземное производство оружия. К примеру, террористическая организация "ХАМАС" смогла построить под землей завод по изготовлению баллистических ракет. Израиль даже во время наземных операций в секторе Газа смог ликвидировать лишь около 40% подземных коммуникаций "ХАМАС". А здесь речь идет о целом государстве.

Именно поэтому у военного эксперта, как и у многих, есть большой вопрос к "Укрстратегпрому" и "Укроборонпрому". И это рассматривается не в разрезе прошлых лет и президентов, это рассматривается сейчас, когда уже три года войны.

"Почему не используется этот опыт? Почему не используются имеющиеся подземные инфраструктуры? Это вызывает много вопросов. Например, когда отмывают деньги на строительство метро в Виноградарь, миллиарды выделяются. А вот для переноса производства под землю денег почему-то не находится. То есть инфраструктура готова, ее нужно только использовать", — говорит Снегирев.

Такая задержка внушает мнения о том, возможно у нее недостаточно объема или она в плохом состоянии. Ведь есть очень ограниченное количество оправданий, когда на 10-м году войны мы не смогли построить патронный завод. По словам эксперта, здесь вопрос о недостаточности ресурсов не имеет смысла. Сейчас Чехия готова Украине построить такой завод, но здесь опять вопрос к соответствующим структурам.

Действительно ли выгоднее покупать оружие за границей?

Снегирев подчеркнул, что в отсутствии мощного подземного ВПК есть простое объяснение — коррупционные схемы. Именно с их помощью на закупки за границей снарядов, оружия и т.п. зарабатываются миллионы.

"Мы помним скандалы с закупками артиллерийских снарядов, Львовский арсенал и другие фирмы, полутора миллиардов вывели, а ни снарядов, ни денег нет. А смысл этих сделок был в том, что закупали через фирму-прокладку, через посредников. До сих пор у нас нет собственного производства не потому, что нет возможности, денег или подземной инфраструктуры, а потому, что есть коррупция, которая не дает развивать собственное производство", — объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что многим украинцам выгоднее закупаться за границей и иметь выгоду, чем развивать отечественный ВПК. В то же время во всех странах ВПК во время войны является локомотивом экономики, стимулирующим развитие. А у Украины, к сожалению, происходит прямо противоположное — ВПК фактически является ремонтной базой. Украинцы гордятся, что на 10 лет войны изготовили какой-то продукт, ракету или дрон самостоятельно, но это не масштабы такого вторжения.

Есть ли у государства деньги на создание подземного ВПК

По словам Синегубова, в создании подземного ВПК много вопросов, и, если отбросить коррупцию, остаются более приземленные проблемы. Они в свою очередь тоже упираются в деньги государства и инвестиции, однако здесь нужно правильно расставить приоритеты.

"Вопрос об отсутствии денег звучит неуместно. Если затраты на оборону составляют один триллион, то деньги есть. Независимо от сложной ситуации в стране. Если такая сумма уже озвучена, это вопрос к украинскому бюджету и нашим партнерам. Западные инвесторы, которые планируют строительство предприятий, будут заинтересованы в их безопасности. Никто не будет строить предприятие, чтобы его накрыли крылатые ракеты", — говорит эксперт.

По мнению Снегирева, все будут заинтересованы именно в подземном производстве, которое почти невозможно уничтожить. Иностранные инвесторы, вкладывающие деньги в украинскую оборонку, и у самого "Укроборонпрома" есть все основания для переноса производств под землю.

Что Украина может производить сейчас

"Все виды вооружения: патроны, артиллерийские и минометные снаряды, танковые снаряды, беспилотники, средства поражения. Речь идет о баллистических ракетах, которые уже заявлены, и другие виды продукции. Даже производство танков можно перенести под землю. Наличие подземных коммуникаций можно продемонстрировать на примере Азовстали, где подземные коммуникации оказались непроходимы для российских атак", – говорит военный эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что у нас есть подземная инфраструктура, а единственный вопрос – сроки переноса. Если Украина действительно заинтересована в сохранении отечественного ВПК и привлечении иностранных инвесторов, то это нужно было сделать еще вчера.

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