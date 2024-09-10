"Треба було зробити ще вчора": чому в Україні й досі немає підземного виробництва зброї, розповів експерт

У відсутності потужного підземного ВПК є просте пояснення

Виробництво зброї в Україні під землею треба було починати ще давно, а не говорити про це на 3 рік повномасштабного вторгнення. Розвитку підземного військово-промислового комплексу (ВПК) заважають корупційні схеми.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він також відповів на найпоширеніші питання щодо підземного виробництва зброї.

Чи треба Україні починати з нуля

За словами Снєгирьова, якщо говорити про старт виробництва, то він не буде з нуля, адже країна має певний спадок від СРСР.

"Україна отримала один з найбільш потужних військово-промислових комплексів. Цей ВПК створювався за часів холодної війни. І умови тодішні передбачали наявність підземних цехів, бомбосховищ і підземних комунікацій, враховуючи, що ВПК був розкинутий по всій території України", — каже експерт.

Він наголошує, що це стосується не лише східних областей, бо майже уся території була "нашпигована" такими заводами. Тобто у нас вже є відповідна підземна інфраструктура, її не потрібно створювати заново.

Чому про це почали говорити тільки зараз

"Інше питання: чому на 10-му році війни лише зараз постало питання перенесення виробництва під землю, коли окупанти постійно атакують підприємства "Укрборонпрому". Це треба було починати давно. І чому тільки зараз виникло питання наявності підземних виробництв?" — додає Снєгирьов.

За його словами, країни, які тривалий час воюють давно вже мають власне підземне виробництво зброї. До прикладу, терористична організація "ХАМАС" змогла побудувати під землею завод з виготовлення балістичних ракет. Ізраїль, навіть під час наземних операцій у секторі Газа, зміг ліквідувати лише близько 40% підземних комунікацій "ХАМАС". А тут мова йде про цілу державу.

Саме тому у військового експерта, як і у багатьох, є велике питання до "Укрстратегпрому" та "Укроборонпрому". І це розглядається не у розрізі минулих років та президентів, це розглядається зараз, коли вже три роки війни.

"Чому не використовується цей досвід? Чому не використовуються наявні підземні інфраструктури? Це викликає великі запитання. Наприклад, коли відмивають гроші на будівництво метро до Виноградаря, мільярди виділяються. А от для перенесення виробництва під землю грошей чомусь не знаходиться. Тобто інфраструктура готова, її треба тільки використовувати", — каже Снєгирьов.

Така затримка навіює думки про те, чи можливо її недостатньо для обсягу або вона в поганому стані. Адже є дуже обмежена кількість виправдань, коли на 10-му році війни ми не спромоглися побудувати патронний завод. За словами експерта, тут питання про недостатність ресурсів не має сенсу. Зараз Чехи готові Україні побудувати такий завод, але тут знову питання до відповідних структур.

Чи дійсно вигідніше купувати зброю за кордоном

Снєгирьов наголосив, що у відсутності потужного підземного ВПК є просте пояснення — корупційні схеми. Саме з їх допомогою на закупівлі за кордоном снарядів, зброї тощо заробляються мільйони.

"Ми пам’ятаємо скандали з закупівлями артилерійських снарядів, Львівський арсенал та інші фірми, з півтора мільярда вивели, а ні снарядів, ні грошей немає. А сенс цих оборудок був у тому, що закуповували через фірму-прокладку, через посередників. Досі у нас немає власного виробництва не тому, що немає спроможності, грошей чи підземної інфраструктури, а тому, що є корупція, яка не дає розвитку власного виробництва", — пояснює експерт.

Він підкреслює, що багатьом українцям вигідніше закуповувати за кордоном і мати зиск, ніж розвивати вітчизняний ВПК. Водночас у всіх країнах ВПК під час війни є локомотивом економіки, що стимулює розвиток. А в України, на жаль, відбувається прямо протилежне — ВПК фактично є ремонтною базою. Українці пишаються, що на 10 рік війни виготовили якийсь продукт, ракету чи дрон, самостійно, але це не масштаби такого вторгнення.

Чи є у держави гроші на створення підземного ВПК

За словами Синєгубова, у створенні підземного ВПК багато питань, і якщо відкинути корупцію, залишаються більш приземлені проблеми. Вони своєю чергою теж упираються в гроші держави та інвестиції, проте тут треба правильно розставити пріоритети.

"Питання про відсутність грошей звучить недоречно. Якщо витрати на оборону складають один трильйон, то гроші є. Незалежно від складної ситуації в країні. Якщо така сума вже озвучена, це питання до українського бюджету та наших партнерів. Західні інвестори, які планують будівництво підприємств, будуть зацікавлені в їхній безпеці. Ніхто не буде будувати підприємство, щоб його накрили крилаті ракети", — каже експерт.

На думку Синєгубова, усі будуть зацікавлені саме у підземному виробництві, яке майже не можливо знищити. Іноземні інвестори, які вкладають гроші в українську оборонку, і сам "Укроборонпром" мають всі підстави для перенесення виробництв під землю.

Що Україна може виробляти зараз

"Усі види озброєння: набої, артилерійські та мінометні снаряди, танкові снаряди, безпілотники, засоби ураження. Йдеться про балістичні ракети, які вже заявлені, та інші види продукції. Навіть виробництво танків можна перенести під землю. Наявність підземних комунікацій можна продемонструвати на прикладі Азовсталі, де підземні комунікації виявилися непроникними для російських атак", — каже військовий експерт.

Він ще раз наголосив, що у нас є підземна інфраструктура, а єдине питання — терміни перенесення. Якщо Україна дійсно зацікавлена в збереженні вітчизняного ВПК і залученні іноземних інвесторів, це потрібно було зробити ще вчора.

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