"Тактика салями": в ОП рассказали, зачем российские беспилотники нарушают границы НАТО

Теперь противник знает об "ответе" НАТО

Российские дроны все чаще залетают в воздушное пространство стран НАТО. Это не случайность, а умышленные действия России. Эксперты и политики волнуются, потому что считают, что за этим стоит продуманный план Кремля.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, прокомментировал эти действия в своем телеграмм-канале как "циничную разведку боем". По его мнению, Россия пытается определить "стратегическую ценность" НАТО, испытывая пределы терпения Североатлантического союза.

"Хорошо известно (даже россиянам), где сегодня проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО… предел терпения", — отмечает Подоляк.

Недавнее падение российского разведывательного дрона в Латвии и проникновение "шахеда" в воздушное пространство Румынии демонстрируют дерзость России в попытках проверить реакцию НАТО. И этот "опыт" дал россиянам вполне понятный ответ, считает политтехнолог.

"Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, что не привело к жертвам", — пишет Подоляк.

После этих полетов Россия может действовать еще более дерзко. Следующими шагами, по мнению политика, могут стать нарушения границ пилотируемыми самолетами или даже провокации с небольшим количеством жертв.

Подоляк объясняет, что Россия действует постепенно, шаг за шагом. Она создает малые проблемы, которые отдельно не выглядят серьезными. Это называют "тактикой салями". Россия хочет двух вещей: во-первых, не допустить, чтобы НАТО стало защищаться всеми силами. Во-вторых, посеять раздор между странами НАТО.

"Цель – расшатать уверенность отдельных членов Альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?" – говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российский военный дрон "упал" в Латвии во время атаки на Украину. Об этом писал латвийский президент Эдгар Ринкевичс в соцсети Х (Twitter).