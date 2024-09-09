"Тактика салямі": в ОП розповіли, навіщо російські безпілотники порушують кордони НАТО

Тепер противник знає про "відповідь" НАТО

Російські дрони все частіше залітають у повітряний простір країн НАТО. Це не випадковість, а навмисні дії Росії. Експерти та політики хвилюються, бо вважають, що за цим стоїть продуманий план Кремля.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, прокоментував ці дії у своєму телеграм-каналі як "цинічну розвідку боєм". На його думку, Росія намагається визначити "стратегічну цінність" НАТО, випробовуючи межі терпіння Альянсу.

"Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні межі НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО… межа терпіння", — зазначає Подоляк.

Нещодавнє падіння російського розвідувального дрона в Латвії та проникнення "шахеда" у повітряний простір Румунії демонструють зухвалість Росії у її спробах перевірити реакцію НАТО. І цей "дослід" дав росіянам цілком зрозумілу відповідь, вважає політтехнолог.

"Дослід проведено, отримано чіткий результат. Тепер противник знає: НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними апаратами та атаку на свою територію, що не призвела до жертв", — пише Подоляк.

Після цих польотів Росія може діяти ще зухваліше. Наступними кроками, на думку політика, можуть стати порушення кордонів пілотованими літаками або навіть провокації з невеликою кількістю жертв.

Подоляк пояснює, що Росія діє поступово, крок за кроком. Вона створює малі проблеми, які окремо не виглядають серйозними. Це називають "тактикою салямі". Росія хоче двох речей: по-перше, не допустити, щоб НАТО почало захищатися всіма силами. По-друге, посіяти розбрат між країнами НАТО.

"Мета – розхитати впевненість окремих членів Альянсу, змусити замислитися про сепаратні домовленості з РФ. І хто може сказати, що цей план не працює?" — каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський військовий дрон "впав" в Латвії під час атаки на Україну. Про це писав латвійський президент Едгар Рінкевичс в соцмережі Х (Twitter).