Что делать, когда оказались под завалами: правила, которые спасут жизнь

Есть ряд нюансов, но главное — не паникуйте

Россия ежедневно обстреливает украинские города и рушит жилые здания. Во время атаки и тревоги в результате удара кто угодно может оказаться под завалами, но что же делать в таком случае.

"Телеграф" ответит на этот вопрос и расскажет о последовательности действий, если вы оказались под завалом. Как отмечают в МинРеинтеграции, существует несколько правил, которые могут спасти жизнь.

Что делать, если вы попали под завал?

1. Помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы, поэтому старайтесь не паниковать и беречь силы, чтобы дождаться спасения.

2. Зовите на помощь. Старайтесь кричать, подавать сигналы. Но никогда не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву.

3. В "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, как можно громче кричите и подавайте сигналы.

4. Если есть мобильный телефон и связь, обязательно позвоните родным или на номер 101. Сообщите, где находитесь, что видите и т.д.

5. Когда вас заметили, помните, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас. Успокойтесь и ждите помощи.

6. При условии, что вас никто не слышит, сначала оцените обстановку вокруг. Для этого осторожно высвободите руки и ноги. Подчеркиваем, если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

7. Не двигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Вообще, по возможности, старайтесь не трогать обломки и самостоятельно не разгребайте завалы.

8. Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. При необходимости и возможности предоставьте себе и другим первую медицинскую помощь.

9. Если чувствуете, что сил выбраться самостоятельно нет, или вы не можете — продолжайте звать на помощь и ждать спасателей.

10. Ожидая спасателей, старайтесь не переохлаждаться. Если рядом есть какая-то одежда или одеяла, что-нибудь, попробуйте завернуться в него.

11. Если вы в сознании и можете передвигаться, помогите выбраться в безопасное место детям, женщинам, пожилым и людям с инвалидностью.

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