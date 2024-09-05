Що робити, коли опинились під завалами: правила, які врятують життя

Є низка нюансів, але головне — не панікуйте

Росія щодня обстрілює українські міста та руйнує житлові будівлі. Під час атаки та тривоги внаслідок удару будь-хто може опинитись під завалами, але, що ж робити у такому випадку.

"Телеграф" відповість на це питання та розкаже про послідовність дій, якщо ви опинились під завалом. Як зазначають в МінРеінтеграції, існує кілька правил, що можуть врятувати життя.

Що робити, якщо ви потрапили під завал?

1. Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби, тому намагайтесь не панікувати й берегти сили, аби дочекатись на порятунок.

2. Кличте на допомогу. Намагайтеся кричати, подавати сигнали. Але ніколи не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.

3. У "хвилини тиші", які влаштовують рятувальники, аби почути людей, що опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.

4. Якщо є мобільний телефон та зв’язок, обов'язково зателефонуйте рідним або на номер 101. Повідомте, де перебуваєте, що бачите тощо.

5. Коли вас помітили, пам'ятайте, що рятувальникам потрібен час, аби вас визволити. Заспокойтеся і чекайте на допомогу.

6. За умови, що вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо. Для цього обережно вивільніть руки та ноги. Наголошуємо, якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

7. Не зрушуйте перекриття чи балки, на яких все тримається. Взагалі, по можливості, намагайтесь не чіпати уламки та самотужки не розгрібайте завали.

8. Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За потреби та можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

9. Якщо відчуваєте, що сил вибратись самотужки немає, або ви не можете — продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.

10. Очікуючи на рятувальників, намагайтеся не переохолоджуватись. Якщо поряд є якийсь одяг чи ковдри, будь-що, спробуйте загорнутися в нього.

11. Якщо ви у свідомості та можете пересуватися, допоможіть вибратися у безпечне місце дітям, жінкам, літнім людям та людям з інвалідністю.

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