Эвакуация населения и переброска подкреплений: в Белгородской области что-то происходит (карта)

Резервы в Белгородскую область перебрасывают из Ленинградской – ближе, пожалуй, не нашлось

Россияне начали эвакуировать ряд населённых пунктов в Белгородской области. Российские каналы пишут о якобы "напряженной оперативной ситуации" в регионе и вывозе местного населения из некоторых населённых пунктов.

Как пишут российские СМИ и украинские мониторинговые каналы, оккупанты активно вывозят людей из населенных пунктов Пороз, Дроновка, Старый Хутор и Павловка. В населенном пункте Вязовое русская армия установила блокпосты, н/п закрыт на въезд.

При этом российские оккупанты, отметил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона, перебрасывают подкрепление в регион. Резервы в Белгородскую область перебрасывают из Ленинградской, возможно, что их попытаются задействовать в возможных дальнейших штурмовых действиях.

"У нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям мы будем сообщать отдельно", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Белгородской области из-за якобы атаки украинских войск и обстрелов.

На фоне успешного наступления Вооруженных сил Украины в Курской области осталась за кадром попытка украинских военных повторить то же самое на соседней Белгородщине. Однако там украинским военным пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны российских оккупантов.