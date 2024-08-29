Евакуація населення та перекидання підкріплень: у Бєлгородській області щось відбувається (мапа)

Резерви до Бєлгородської області перекидають аж з Ленінградської – ближче, мабуть, не знайшлося

Росіяни почали евакуювати низку населених пунктів у Бєлгородській області. Російські канали пишуть про нібито "напружену оперативну ситуацію" в регіоні та вивозять місцеве населення з деяких селищ.

Як пишуть російські ЗМІ та українські моніторингові канали, окупанти активно вивозять людей з населених пунктів Пороз, Дронівка, Старий Хутор та Павлівка. У населеному пункті В'язове російська армія встановила блокпости, н/п закритий на в'їзд.

При цьому російські окупанти, зазначив спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону, перекидають підкріплення у регіон. Резерви до Бєлгородської області перекидають аж з Ленінградської, можливо, що їх спробують задіяти у можливих подальших штурмових діях.

"У нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад із Ленінградської області до Білгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками — ми повідомлятимемо окремо", – розповів він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що режим надзвичайної ситуації оголосили в Бєлгородській області через нібито атаки українських військ та обстріли.

На тлі успішного наступу Збройних сил України в Курській області залишилася за кадром спроба українських військових повторити те саме на сусідній Бєлгородщині. Проте там українським військовим довелося зіткнутися із запеклим опором з боку російських окупантів.