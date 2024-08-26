"Голод, тьма и мысли о суициде": защитник Мариуполя поделился воспоминаниями об осаде "Азовстали"

На Азовстали было больше раненых, чем тех, кто мог им помочь

Бои за Мариуполь стали для его защитников настоящим испытанием. При том осаду "Азовстали" бойцы вспоминают в контексте голода, тьмы и постоянных обстрелов.

Своими воспоминаниями поделился защитник Мариуполя сержант, инструктор спецподразделения К12 Александр Фесенко ("Пчела") в интервью "Телеграфу": Считаю себя счастливчиком: защитник Мариуполя о голоде на "Азовстали", плене и борьбе с раком

"Хуже блокады Мариуполя было пребывание на "Азовстали". Окружение. Тотальная тьма. Часто по нашему бункеру прилетало. Сначала в кухню, затем в правую часть бункера. Пребывание там напоминало игру в морской бой — "ранил" или "промазал". Понимали — рано или поздно должен в центр прилететь, где мы лежали и будет "убит", — рассказал он.

Боец вспоминает, что в бункере было много людей, которым требовалась помощь и мало тех, кто мог ее предоставить. Раненых при этом оперировали "конвейером" — один за другим.

Фесенко говорит, что в бункере было желание выйти оттуда любой ценой и даже возникали мысли о суициде. Также было много неопределенности по поводу того, удастся ли выжить или же россияне потравят всех ядовитым газом.

"Были условия, при которых ты сам по себе. У тебя есть минимум: стаканчик еды в сутки, бутылка воды из батареи, которую еще нужно кого-то уговорить вскипятить для тебя. Потом есть было нечего. А голод — такое дело, что влезает в голову", — добавил он.

Как сообщалось ранее, юристы Global Rights Compliance передали в Международный уголовный суд анализ, в котором говорится, что россияне намерено пытались убить побольше мирных жителей Мариуполя. Для этого захватчики отрезали город от снабжения, лишив людей еды, воды, электричества и тепла в 10-градусный мороз.