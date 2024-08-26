"Голод, пітьма та думки про суїцид": захисник Маріуполя поділився спогадами про облогу "Азовсталі"

На Азовсталі було більше поранених, аніж тих, хто міг їм допомогти

Бої за Маріуполь стали для його захисників справжнім випробуванням. При цьому облогу "Азовсталі" бійці згадують у контексті голоду, темряви та постійних обстрілів.

Своїми спогадами поділився захисник Маріуполя сержант, інструктор спецпідрозділу К12 Олександр Фесенко ("Бджола") в інтерв’ю "Телеграфу": Вважаю себе щасливчиком: захисник Маріуполя про голод на "Азовсталі", полоні та боротьбу з раком

"Найгіршим за блокаду Маріуполя було перебування на "Азовсталі". Оточення. Тотальна темрява. Часто по нашому бункеру прилітало. Спершу у кухню, потім у праву частину бункера. Перебування там нагадувало гру в морський бій — "поранив" чи "промазав". Розуміли — рано чи пізно має в центр прилетіти, де ми лежали і буде "вбив"", — розповів він.

Боєць згадує, що в бункері було багато людей, яким була потрібна допомога і мало тих, хто міг її надати. Поранених при цьому оперували "конвеєром" один за одним.

Фесенко каже, що у бункері було бажання вийти звідти за будь-яку ціну і навіть виникали думки про суїцид. Також було багато невизначеності з приводу того, чи вдасться вижити, чи росіяни потравлять усіх отруйним газом.

"Були умови, у яких ти сам по собі. У тебе є мінімум: стаканчик їжі на добу, пляшка води з батареї, яку ще треба когось умовити скип’ятити для тебе. Потім їсти було нічого. А голод — така річ, що залазить в голову", — додав він.

Як повідомлялося раніше, юристи Global Rights Compliance передали до Міжнародного кримінального суду аналіз, у якому говориться, що росіяни мають намір намагатися вбити більше мирних жителів Маріуполя. Для цього загарбники відрізали місто від постачання, позбавивши людей їжі, води, електрики та тепла у 10-градусний мороз.