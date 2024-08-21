Укр

В России заявили о попытке прорыва границы еще в одной области. Но тут же заврались

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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ВСУ пытаются открыть новый фронт на территории РФ Новость обновлена 21 августа 2024, 23:26
ВСУ пытаются открыть новый фронт на территории РФ. Фото Коллаж "Телеграфа"

ВСУ дважды пытались проникнуть на территорию Брянской области вечером 21 августа, но российские военные якобы отбили атаки

Свыше 200 украинских военных якобы попытались прорвать границу в Брянской области России. Путинским солдатам понадобилось полчаса, чтобы отбросить противника.

Об этом заявили российские Z-военкоры и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Но пропагандисты не сошлись в этом вопросе и часть военкоров поспешила назвать эту информацию "украинской ИПСО".

Так, несколько российских пропагандистов заявили, что около 19:10 украинская ДРГ в составе 200 военных на трех БМП пыталась зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Конечно же украинские диверсанты "были вооружены НАТОвскими винтовками" по типу чешских Bren-2. Но уже в 19:40 российским военным якобы удалось отбить атаку и ВСУ "отступили с серьезными потерями".

В 20:30 началась "вторая волна атаки" с подкреплением, но тоже безуспешно и уже якобы в 21:00 ДРГ отступила. Сейчас Климовский район охраняется блокпостами.

"Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", — сообщил Богомаз.

А корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что на самом деле не было никакого прорыва в Брянской области. Он уверен, что это Украина специально делает вброс недостоверной информации, чтобы нагнать панику на россиян.

"Противник начал новый псиоп. Пытается нагнетать панику на переднем крае и внимательно наблюдает за реакцией. И если сочтет ее удовлетворительной, может нанести удар. Так что, соблюдайте, как говорится, информационную гигиену", — написал он.

Поселок Забрама Климовского района находится всего в 1 км от границы с Украиной. Согласно переписи населения за 2013 год, в нем проживало 27 человек.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у российских военкоров паника — ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении. Украина, якобы, воспользовалась тем, что часть сил перебросили в Курскую область.

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#Прорыв #Брянская область #ВСУ