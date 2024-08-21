ВСУ дважды пытались проникнуть на территорию Брянской области вечером 21 августа, но российские военные якобы отбили атаки

Свыше 200 украинских военных якобы попытались прорвать границу в Брянской области России. Путинским солдатам понадобилось полчаса, чтобы отбросить противника.

Об этом заявили российские Z-военкоры и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Но пропагандисты не сошлись в этом вопросе и часть военкоров поспешила назвать эту информацию "украинской ИПСО".

Так, несколько российских пропагандистов заявили, что около 19:10 украинская ДРГ в составе 200 военных на трех БМП пыталась зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Конечно же украинские диверсанты "были вооружены НАТОвскими винтовками" по типу чешских Bren-2. Но уже в 19:40 российским военным якобы удалось отбить атаку и ВСУ "отступили с серьезными потерями".

В 20:30 началась "вторая волна атаки" с подкреплением, но тоже безуспешно и уже якобы в 21:00 ДРГ отступила. Сейчас Климовский район охраняется блокпостами.

"Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", — сообщил Богомаз.

А корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что на самом деле не было никакого прорыва в Брянской области. Он уверен, что это Украина специально делает вброс недостоверной информации, чтобы нагнать панику на россиян.

"Противник начал новый псиоп. Пытается нагнетать панику на переднем крае и внимательно наблюдает за реакцией. И если сочтет ее удовлетворительной, может нанести удар. Так что, соблюдайте, как говорится, информационную гигиену", — написал он.

Поселок Забрама Климовского района находится всего в 1 км от границы с Украиной. Согласно переписи населения за 2013 год, в нем проживало 27 человек.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у российских военкоров паника — ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении. Украина, якобы, воспользовалась тем, что часть сил перебросили в Курскую область.