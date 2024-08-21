У Росії заявили про спробу прориву кордону ще в одній області. Але тут же забрехалися

ЗСУ двічі намагалися проникнути на територію Брянської області увечері 21 серпня, але російські військові нібито відбили атаки

Понад 200 українських військових нібито спробували прорвати кордон у Брянській області Росії. Путінським солдатам знадобилося пів години, щоби відкинути супротивника.

Про це заявили російські Z-військкори та губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Але пропагандисти не зійшлися в цьому питанні й частина військкорів поспішила назвати цю інформацію "українською ІПСО".

Так, кілька російських пропагандистів заявили, що близько 19:10 українська ДРГ у складі 200 військових на трьох БМП намагалася зайти на територію РФ в районі селища Забрама Климівського району Брянської області. Звичайно ж, українські диверсанти "були озброєні НАТОвськими гвинтівками" на кшталт чеських Bren-2. Але вже о 19:40 російським військовим нібито вдалося відбити атаку і ЗСУ "відступили із серйозними втратами".

О 20:30 розпочалася "друга хвиля атаки" з підкріпленням, але теж безрезультатно і вже нібито о 21:00 ДРГ відступила. Наразі Климівський район охороняється блокпостами.

"Противнику завдано вогневої поразки. Наразі обстановку в місці зіткнення стабілізовано і вонаа перебуває під контролем регіонального Оперативного штабу", — повідомив Богомаз.

А кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц заявив, що насправді не було жодного прориву у Брянській області. Він упевнений, що це Україна спеціально вкидає неправдиву інформацію, щоб нагнати паніку на росіян.

"Противник почав новий псіоп. Намагається нагнітати паніку на передньому краї та уважно спостерігає за реакцією. І якщо визнає її задовільною, може завдати удару. Отже, дотримуйтесь, як то кажуть, інформаційної гігієни", — написав він.

Село Забрама Климівського району знаходиться всього за 1 км від кордону з Україною. Згідно з переписом населення за 2013 рік, у ньому проживало 27 осіб.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у російських військкорів паніка — ЗСУ пішли у наступ на Запорізькому напрямку. Україна нібито скористалася тим, що частину сил перекинули до Курської області.