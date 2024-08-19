"Воевать еще долго": боец ​​3-й штурмовой сделал неутешительный прогноз

"Мобилизоваться нужно всем"

Украине придется воевать с Россией еще долго. А чтобы победить в этой войне украинцам нужно сплотиться.

Такое мнение "Телеграфу" высказал боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Усиченко (псевдо "Вишня") в проекте " Линия сопротивления" . Полная версия материала уже опубликована на сайте под названием "Украинский называли "телячьей мовой" и жестоко наказывали: защитник "Азовстали" о плене, уклонистах и переговорах с Россией".

Так, отвечая на просьбу сделать свой прогноз по поводу войны, Усиченко отметил, что он "не Арестович" и не умеет прогнозировать, однако, он уверен, что воевать придется еще долго. При этом, чтобы выиграть в ней, украинцам нужно сплотиться.

"Помню, как после боев мы колонной возвращались в Киев, и народ был очень сплоченным. К сожалению, сейчас это единение утрачено. Уклонисты делают свой выбор, так пускай надевают юбки и бегут через Тису — у них нет Родины. Мобилизоваться нужно всем. Мы должны сплотиться и нуждаемся в помощи союзников, чтобы выиграть эту войну. Ведь это не политическая война, а геноцид украинского народа", — резюмировал воин.

Напомним, ранее мы писали о том, что директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу.