"Воювати ще довго": боєць 3-ї штурмової зробив невтішний прогноз

"Мобілізуватися потрібно всім"

Україні доведеться воювати із Росією ще довго. А щоб перемогти у цій війні, українцям треба згуртуватися.

Таку думку " Телеграфу" висловив боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Усіченко (псевдо "Вишня") у проекті " Лінія спротиву" . Повна версія матеріалу вже опублікована на сайті під назвою "Українську мову називали "телячою" і жорстоко карали: захисник "Азовсталі" про полон, ухилянтів і переговори з Росією".

Так, відповідаючи на прохання зробити свій прогноз із приводу війни, Усіченко зазначив, що він "не Арестович" і не вміє прогнозувати, однак він упевнений, що воювати доведеться ще довго. При цьому щоб виграти в ній, українцям треба згуртуватися.

"Пам'ятаю, як після боїв ми колоною поверталися до Києва, і народ був надзвичайно згуртований. На жаль, зараз це єднання втрачено. Ухилянти роблять свій вибір, тож нехай одягають спідниці та втікають через Тису — у них нема Батьківщини. Мобілізуватись потрібно всім. Ми мусимо згуртуватися і потребуємо допомоги союзників, щоб виграти цю війну. Бо це не політична війна, а геноцид українського народу" , — резюмував воїн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання.