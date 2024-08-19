Милый робот с пулеметом: бойцы показали новую технику "Лють 2.0" с фронта (фото)

Боевой робот выполняет две задачи на поле боя

Украинские военные на фронте имеют большое арсенал вооружения, который регулярно пополняется новой техникой. Недавно на помощь защитникам пришел боевой робот "Лють 2.0".

Об этом рассказали в 12 бригаде специального назначения "Азов". Воины показали боевую платформу и рассказали, зачем она нужна и как работает.

"Боевая платформа "Лють 2.0" на вооружении 12-й бригады "Азов". Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты". — говорится в сообщении.

"Ярость 2.0" выполняет две основные задачи на поле боя:

огневая поддержка пехоты;

разведка поля боя на опасных участках.

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", — отметили в бригаде.

Отметим, что первая версия этого робота появилась на фронте в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о беспилотном комплексе "Валькирия", который помогает украинским пограничникам. Цена такой техники, к слову, еще в 2022 году составляла 800 тысяч гривен.