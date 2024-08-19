Милий робот із кулеметом: бійці показали нову техніку "Лють 2.0" з фронту (фото)

Бойовий робот виконує два завдання на полі бою

Українські військові на фронті мають великий арсенал озброєння, що регулярно поповнюється новою технікою. Нещодавно на допомогу захисникам прийшов бойовий робот "Лють 2.0".

Про це розповіли у 12 бригаді спеціального призначення "Азов". Воїни показали бойову платформу та розповіли, навіщо вона потрібна і як працює.

"Бойова платформа "Лють 2.0" на озброєнні 12-ї бригади "Азов". Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту". — йдеться у повідомленні.

"Лють 2.0" виконує дві основні завдання на полі бою:

вогнева підтримка піхоти;

розвідка поля бою на небезпечних ділянках

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", — зазначили у бригаді.

Зазначимо, перша версія цього робота з’явилася на фронті у вересні минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про безпілотний комплекс "Валькірія", який допомагає українським прикордонникам. Ціна такої техніки, до речі, ще 2022 року становила 800 тисяч гривень.