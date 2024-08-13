Россияне отправили на фронт новую технику с изъяном: о чем идет речь

Отсутствие важного оборудования делает их опасными для экипажей

После успешного прорыва ВСУ в Курской области РФ, россияне отправила на передовую очередную партию боевой техники. Речь идет о бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1М. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, отмечая что уже был выполнен контракт на поставку техники данного типа на 2024-й год.

Эта бронированная машина может перевозить раненых бойцов и эвакуировать подбитую и застрявшую технику. Для этого она оснащена краном грузоподъемностью до 20 т, электросварочным аппаратом для ремонтных работ и техобслуживания. Также в комплектацию входят домкраты, инструменты и набор запасных частей. Сам БРЭМ можно также использовать для восстановления инфраструктуры.

Техника обладает довольно высокой подвижностью: не пасует перед бездорожьем, преодолевает стену высотой до 0,85 м, брод – глубиной 1,2 м и водную преграду – шириной 1 км. Для самозащиты БРЭМ имеет крупнокалиберный пулемет 12,7 мм.

БРЭМ-1М на погрузочной плптформе

Но несмотря на полезность этой техники, она имеет один существенный минус. Как заметили в украинском Telegram-канале "танки. История и современность", техника не имеет главной новинки – устройства для автоматической сцепки без выхода из машины.

Иными словами, чтобы выполнить часть работ, экипажу БРЭМ-1М придется выйти из машины и рисковать быть убитым. Это особенно важно для эвакуации техники с передовой, находящейся под обстрелом.

Наряду с пусть и несовершенной, но все же новой техникой, оккупанты используют и абсолютные самоделки. Последнее говорит о серьезных проблемах ВС РФ с артиллерией.