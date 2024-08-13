Росіяни відправили на фронт нову техніку з вадами: про що йдеться

Відсутність важливого обладнання робить їх небезпечними для екіпажів

Після успішного прориву ЗСУ у Курській області РФ росіяни відправила на передову чергову партію бойової техніки. Йдеться про броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-1М. Про це повідомляють російські Telegram-канали, зазначаючи, що вже було виконано контракт на постачання техніки даного типу на 2024 рік.

Ця броньована машина може перевозити поранених бійців та евакуювати підбиту та застряглу техніку. Для цього вона оснащена краном вантажопідйомністю до 20 т, електрозварювальним апаратом для ремонтних робіт та техобслуговування. Також в комплектацію входять домкрати, інструменти та набір запасних частин. Сам БРЕМ можна використовувати для відновлення інфраструктури.

Техніка має досить високу рухливість: не пасує перед бездоріжжям, долає стіну висотою до 0,85 м, брід — глибиною 1,2 м і водну перешкоду — шириною 1 км. Для самозахисту БРЕМ має великокаліберний кулемет 12,7 мм.

БРЕМ-1М на вантажній плптформі

Але незважаючи на корисність цієї техніки, вона має один суттєвий мінус. Як зауважили в українському Telegram-каналі "Танки. Історія та сучасність", техніка не має головної новинки – пристрою для автоматичного зчеплення без виходу з машини.

Іншими словами, щоб виконати частину робіт, екіпажу БРЕМ-1М доведеться вийти з машини та ризикувати бути вбитим. Це особливо важливо для евакуації техніки з передової під обстрілом.

Поряд з нехай і недосконалою, але все ж таки новою технікою, окупанти використовують і абсолютні саморобки. Останнє говорить про серйозні проблеми ЗС РФ із артилерією.