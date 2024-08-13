По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в чем была причина (обновлено)

Украинцев во время тревог просят находиться в безопасных местах

Утром во вторник, 13 августа, в 7:22 по всей Украине объявили воздушную тревогу. На территории России взлетал МиГ-31К, который потенциально может нести ракеты "Кинжал". В 7:47 дали отбой воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — предупредили в Воздушных силах Украины.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение русской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Напомним, "Телеграф" оперативно сообщает все новости, касающиеся войны с российскими оккупантами. О том, что происходит на 902-е сутки противостояния с российским агрессором, читайте здесь:Война — день 902: украинские военные продвигаются в Курской области и заняли десятки сел