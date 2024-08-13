По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в чому була причина (оновлено)

Українців під час тривог просять перебувати у безпечних місцях

Зранку у вівторок, 13 серпня, о 7:22 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. На території Росії злетів МіГ-31К, який потенційно може нести ракети "Кинджал". О 7:47 дали відбій повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — попередили у Повітряних силах України.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

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