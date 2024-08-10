ВМС Украины взорвали вышку россиян в Черном море: есть жертвы (видео)

Блогер рассказал, чем именно был нанесен удар по вышке

Военно-морские силы уничтожили газовую платформу россиян в акватории Черного моря. На ней оккупанты хранили оборудование и разместили личный состав.

Видео работы украинских военных поделился блогер Сергей Стерненко. Украинцы в сети жалеют морских жителей, а в России пока никак не прокоментировали произошедшее.

ВМС Украины ночью 10 августа ударили по одной из газовых вышек в Черном море. Россия разместила там техническое разведывательное оборудование и до 40 человек личного состава. На видео можно заметить мощный взрыв, искры от которого разлетелись в разные стороны. К слову, газовая платформа горит до сих пор.

"Теперь это подводные и одновременно поджаренные кацапы", — добавил Стерненко.

Блогер рассказал, что на вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby. Их дальность работы до 1000 км, а боевая часть около 900 кг.

"Так что для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше", — резюмировал Сергей Стерненко.

Украинцы поблагодарили защитников за то, что они очищают Черное море от оккупантов. Другие же посочувствовали рыбам и другим морским обитателям, что теперь их соседями станут россияне.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ якобы захватили село в Белгородской области РФ. Российские Z-паблики подтвердили эту информацию, но официальных данных пока нет.