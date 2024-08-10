ВМС України підірвали вишку росіян у Чорному морі: є жертви (відео)

Блогер розповів, чим саме було завдано удару по вежі

Військово-морські сили знищили газову платформу росіян у акваторії Чорного моря. На ній окупанти зберігали обладнання та розмістили особовий склад.

Відео роботи українських військових поділився блогер Сергій Стерненко. Українці в мережі шкодують морських жителів, а в Росії поки що ніяк не прокоментували подію.

ВМС України вночі 10 серпня вдарили по одній із газових веж у Чорному морі. Росія розмістила там технічне розвідувальне обладнання та до 40 осіб особового складу. На відео можна помітити потужний вибух, іскри від якого розлетілися в різні боки. До речі, газова платформа горить і досі.

"Тепер це підводні та одночасно підсмажені кацапи", — додав Стерненко.

Блогер розповів, що на озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby. Їхня дальність роботи до 1000 км, а бойова частина близько 900 кг.

"Отже, для росіян шансів вижити в Чорному морі залишиться все менше", — резюмував Сергій Стерненко.

Українці подякували захисникам за те, що вони очищають Чорне море від окупантів. Інші ж поспівчували рибам та іншим морським мешканцям, що тепер їхніми сусідами стануть росіяни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ нібито захопили село у Білгородській області РФ. Російські Z-пабліки підтвердили цю інформацію, але офіційних даних поки що немає.